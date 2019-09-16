Сербский депутат — о призыве посла США взглянуть на бомбардировки Югославии «более широко»: Это невероятное лицемерие

Депутат Скупщины (парламента) Сербии Владимир Джуканович в беседе с «КП» прокомментировал слова американского посла в этой стране Кайла Скотта (предложившего взглянуть на натовские бомбардировки «в более широкой перспективе» — мол, «с тех пор прошло уже 20 лет, надо двигаться вперёд»):

— Агрессию НАТО нельзя воспринимать «в широкой перспективе», как предлагает посол США, — сказал «КП» Владимир Джуканович. — Это было преступление, и никаких сомнений тут быть не может. Снести небольшое государство, уничтожить его экономику, инфраструктуру, убить людей... Тогда как посол США пытается навязать нам образ мышления, будто НАТО уничтожило нас для нашего же блага, поскольку оно стремились «свергнуть неправильный режим Слободана Милошевича» (тогдашнего президента Югославии — ред.), — подчеркивает собеседник «КП».

Однако, по мнению Джукановича, никакие политические цели не могут быть оправданы уничтожением одного государства, а затем захватом его территории, как это произошло в ходе интервенции НАТО в Сербию 20 лет назад.

— Так что посол США этим заявлением продемонстрировал просто невероятную степень лицемерия, — полагает сербский депутат.

Недоумение общественности вызвало и другое заявление посла Скотта (сказанное в том же интервью местным СМИ, что и предложение «посмотреть на бомбардировки шире») — о том, что «отношения США и Сербии почти всегда были хорошими. Между тем одностороннее провозглашение независимости Косово после его отчленения от Югославии состоялось именно с подачи Вашингтона в 2008 году.

— Нет, сербы не могут забыть об этом и никогда не забудут. Тем не менее, жизнь идёт дальше, а значит, и наши отношения с США и другими странами НАТО. Мы пытаемся найти некий общий знаменатель, чтобы быть партнёрами в будущем, — подводит итог в беседе с «КП» депутат Скупщины Владимир Джуканович.