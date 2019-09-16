«Убедил купить криптовалюту на 45 миллионов рублей»: Бывшего хоккеиста сборной России задержали по подозрению в мошенничестве

Известный в прошлом российский хоккеист Игорь Мусатов оказался в центре скандала с уголовным делом. В субботу бывшего игрока московского «Спартака» и молодежной сборной России задержали в минувшую субботу, его подозревают в мошенничестве. «В особо крупном размере, совершенной группой лиц по предварительному сговору». Это - до 10 лет тюрьмы.

В МВД эту историю официально пока не комментируют. Однако источники в правоохранительных органах рассказывают, что в уголовном деле зафиксирован эпизод, который случился в феврале 2018 года. В то время, если вы помните, мир сходил с ума по прибыльности криптовалют - курс биткоина чуть ли не каждый день бил все новые рекорды.

- Игорь Мусатов убедил одного бизнесмена купить криптовалюту на 800 тысяч долларов - по курсу того периода это было более 45 миллионов рублей, - рассказывает источник.

По версии следствия, дело было так. С тем самым бизнесменом по фамилии Абелян Мусатов познакомился почти случайно - в ресторане на Кутузовском проспекте. В разговоре выяснилось, что Абелян вкладывает деньги в криптовалюты. Мусатова этот факт заинтересовал - он якобы и сам некоторое время назад купил биткоины и ждал профита. Мужчины обменялись телефонами. Вскоре хоккеист перезвонил и предложил своему новому знакомому купить около ста биткоинов.

- Он объяснил, что он с семьей решил купить квартиру в центре и срочно нужны деньги, - продолжает источник.

Ударили по рукам. (Пока - виртуально). В назначенный день Абелян приехал с инкассаторами и деньгами по указанному адресу в офис к Мусатову. Самого спортсмена там не оказалось, гостей встретил его вроде как помощник - по крайней мере, хоккеист-криптовалютчик по телефону так отрекомендовал его. Сам Мусатов задерживался. Ожидание растянулось на пару часов. В итоге Игорь Мусатов перезвонил Абеляну и попросил провести сделку без него. «Помощник» Мусатова взял деньги, якобы чтобы пересчитать и проверить подлинность купюр в офисной кассе. Зашел в комнату и больше не вышел - сбежал через другой выход.

В полицию Абелян пошел не сразу. Якобы Игорь Мусатов поначалу в телефонных разговорах обещал разобраться с этим недоразумением, а потом пропал.

Оказывается, бывший хоккеист уже несколько месяцев находился в федеральном розыске и лишь в субботу, 14 сентября, был задержан.

По информации «Комсомольской Правды», этим утром в изоляторе временного содержания проходит очная ставка Игоря Мусатова с потерпевшим бизнесменом.

По словам адвоката экс-хоккеиста Александра Карабанова, свою вину Игорь Мусатов не признает.

- Действительно, у Мусатова есть определенные гражданско-правовые отношения, но следствие их неправильно интерпретирует, - сообщил «КП» Карабанов. - Во всем надо разбираться.

- Что об этой ситуации говорит ваш клиент?

- У него были определенные договоренности с этим предпринимателем, но никаких денег лично он, Мусатов, не получал.

Предполагается, что уже сегодня следователь может выйти в суд с ходатайством об аресте Мусатова. Заседание, скорее всего, состоится в Кузьминском суде.

31-летний Игорь Мусатов - коренной москвич, воспитанник хоккейной школы «Спартака». Почти всю карьеру нападающий провел в КХЛ - помимо «Спартака» он играл за «Ак-Барс», «Атлант», ярославский «Локомотив», «Салават Юлаев», «Нефтехимик», «Авангард». Однако за 11 сезонов забросил всего 39 шайб. Последним клубом Мусатова стал чешский «Слован» - в нем он провел сезон 2016/17. Стоит отметить, что в предыдущие годы Мусатов частенько попадал в хронику происшествий как участник разного рода дебошей. В 2011-м он, будучи подшофе, избил водителя автобуса. В 2015-м его доставляли в омский отдел полиции после потасовки в ночном клубе, где хоккеист отказался оплатить счет за алкоголь на 1700 рублей. В 2017-м похожая история была уже в московском ресторане.

Супруга Игоря Мусатова - двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева. Пара зарегистрировала брак в 2013 году. В 2014-м у них родился сын.