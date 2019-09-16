2019-09-16T19:17:56+03:00
Звезды

"Когда же он уже меня оставит!": Буланова еле терпит бывшего мужа

Татьяна Буланова вынуждена жить в одной квартире с Владиславом Радимовым
Ольга ЛИБГАРДТ
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Татьяна Буланова по сей день не может разъехаться с Владиславом РадимовымТатьяна Буланова по сей день не может разъехаться с Владиславом РадимовымФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Татьяна Буланова два года назад развелась со вторым мужем, футболистом Владиславом Радимовым. С тех пор о личной жизни певицы ничего не слышно. Впервые за долгое время артистка решилась на откровенный разговор и рассказала о том, как ей живется.

Татьяна Буланова по сей день не может разъехаться с Владиславом Радимовым, поэтому бывшие супруги живут под одной крышей. Она не скрывает - такое положение вещей ее не устраивает.

"У нас с ним особые отношения. Мы развелись, но пока еще проживаем на совместной территории. В моей квартире. Очень надеюсь, что через какое-то время будем жить раздельно", - цитирует Татьяну Буланову Собеседник.Ru.

Выяснились и подробности совместного быта бывших супругов. "Он мне ставит какие-то сроки, когда съедет, но все еще остается со мной. Есть я ему не готовлю, никто не готовит, но пытаюсь мыть посуду за ним. Терпеть не могу грязные тарелки в раковине. Это меня напрягает, и я все думаю, когда же он уже меня оставит!?", - гневается звезда.

Она искренне желает бывшему счастья. "Надеюсь, он встретит прекрасную женщину и построит семью", - цитируют ее Дни.Ру.

Рассказала Татьяна Буланова и о сыновьях. Она воспитывает 26-летнего Александра и 12-летнего Никиту. Старший учился в институте культуры, но что-то не пошло, и он перешел в университет технологии питания. Сейчас работает бариста.

Что касается младшего, то он еще школьник. "Не знаю, на кого он будет учиться потом. Пока говорит, что хочет играть на синтезаторе. Я записала его в вокальную школу. А вот футболистом, как его отец, он быть не хочет, чему я даже рада", - сказала, как отрезала певица.

ИСТОЧНИК KP.RU

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