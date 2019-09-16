Виталина Цымбалюк-Романовская: «За воссоединением Джигарханяна с его бывшей женой Татьяной Власовой, думаю, стоит финансовый интерес»

Армен Джигарханян объявил о воссоединении с Татьяной Власовой. «Я рад, что моя Татьяна вернулась, будем стареть вместе! – заявил народный артист СССР в недавнем интервью.

- Ощущаю себя счастливым человеком! Понимаю, что надо говорить осторожно, садиться медленно, вставать не очень быстро. Главное - мне интересно жить». На фото, появившемся в Сети — абсолютная идиллия. Взявшись за руки, сидят на лавочке два пенсионера - Армен Борисович и Татьяна Сергеевна. На их лицах улыбки умиления. Как будто не было за их плечами скандального развода и позорного раздела имущества. Как будто Джигарханян не говорил два года назад, что к Власовой он не вернется даже после разрыва с Виталиной Цымбалюк-Романовской, поскольку против старой жены у него «протестуют органы».

Армен Джигарханян объявил о воссоединении с Татьяной Власовой

Как будто Татьяна Сергеевна забыла, как униженно караулила бывшего мужа возле театра, а он с ней даже разговаривать не захотел. Вместо человеческого разговора написал на нее абсурдное заявление в полицию, мол, она угрожала его жизни. Но сегодня, похоже, былые обиды, оскорбления, суды и скандалы позади. Снова мир да любовь.

В эту идиллию влился сын Татьяны Сергеевны Степан (Джигарханян его усыновил), который тоже прилетел в Москву. Как и его мать Степан главным образом живет в Америке. А тут приехал к нам на день города и навестил отца, о чем рассказал на своей страничке в Инстаграме: «Рад что успел с прилетом - посетить отца. Армен Борисович дома в компании близких. Самочувствие в праздничный вечер отличное».

Может, Армен Борисович действительно почувствовал вину перед бывшей женой, а Татьяна Сергеевна все простила и очень соскучилась по экс-супругу? Из-за чего вдруг такое сближение? Мы спросили об этом другую бывшую жену Джигарханяна — Виталину Цымбалюк-Романовскую.

- Думаю, за этим стоит финансовый интерес, какой-то расчет. Что мешало Татьяне Сергеевне быть рядом, а не в Америке последние двадцать лет? Или хотя бы вернуться к Армену Борисовичу два года назад, когда он остался один, - изумляется Виталина.

- Какой может быть расчет? У него же ничего нет, говорят, благодаря вашим стараниям.

- Откуда вы знаете, что у него есть, а чего нет? Однокомнатную квартиру в поселке «Рублевское предместье», которой я владела, его друзья каким-то образом переписали на Армена Борисоваича. Наверняка есть еще что-то, что могло заинтересовать его наследников.

Судя по фотографиям, которые я видела в Интернете, посторонние люди, которые его окружают, действуют не в его интересах. Быть востребованным и приходить в театр для него, как и для большинства актеров, - смысл жизни. Два года назад он прекрасно выглядел, руководил театром. Результат, который нам демонстрируют сегодня, говорит о его беспомощном состоянии. Люди, которые за ним ухаживают, которые находятся рядом, пытаются убедить, что Джигарханяну хорошо. Я же вижу: то, что с ним происходит, это трагедия. Стыдно его показывать таким - старым, больном человеком.

Татьяна Сергеевна – вторая жена Джигарханяна. Они не дожили до золотой свадьбы два года. В 2015 – развелись. Фото: Виктор ГОРЯЧЕВ

- Так ведь возраст… Почти 84 года.

- Я знаю много примеров, когда люди его возраста, его положения, например, Иосиф Кобзон, Владимир Этуш, Олег Табаков, Владимир Зельдин почти до конца жизни оставались в профессии. Для артистов — это самое главное, даже в возрасте и с букетом болезней. И это зависит только от ухода прежде всего близких. Это адская работа, которую может выполнять только любящий человек. Когда я была рядом, занималась ею круглосуточно.

- Может быть, Татьяна Сергеевна будет таким человеком…

- Нет, конечно. Татьяна Сергеевна и раньше ничего не делала. Как говорил Армен Борисович, она всю жизнь на нем паразитировала. Да и физически ей уже тяжело, она ненамного моложе бывшего мужа.

Из истории вопроса

В феврале 2016 года 80-летний народный артист СССР Армен Джигарханян женился на 36-летней Виталине Цымбалюк-Романовской. Они пошли под венец после 16 лет знакомства. За год до этого он развелся со своей второй женой — Татьяной Власовой, с которой прожил почти полвека. С Виталиной семейная жизнь была значительно короче.

Два года назад Цымбалюк-Романовская обратилась в полицию с заявлением о пропаже мужа. В это время Джигарханян скрывался в больнице, обвиняя молодую жену в том, что она обобрала его до нитки. После этого он подал на развод. В начале 2018 года их развели. После были суды, уголовные дела, скандалы.

Кроме обвинений в том, что Виталина переписала на себя всю недвижимость супруга и опустошила его счета, ею судили по уголовной статье — нарушение неприкосновенности частной жизни (в кабинете Джигарханяна были обнаружены скрытые видеокамеры, которые вели за ним наблюдение). Правда развод с Татьяной Власовой тоже проходил со скандалом и разделом имущества.

Накануне развода Джигарханян попросил Татьяну Сергеевну продать дом в Америке, а деньги разделить пополам — как положено по закону. Татьяна Сергеевна настаивала, чтобы вся сумма - 132 тысячи долларов - досталась ей. Суд принял сторону Джигарханяна, но потом Армен Борисович отозвал свое заявление и отказался от своей доли за дом, чему очень порадовалась Татьяна Сергеевна и ее сын Степан. После этого отношения с бывшей семьей у Джигарханяна наладились, хотя и Степан и Татьяна Сергеевна по-прежнему в основном живут в Америке и в Москву наведываются изредка.

Кстати, после развода Татьяна Сергеевна говорила, что в будущем видит себя рядом с Арменом Борисовичем, мол, сядем рядом поговорим ладком, а еще она покормит его из ложечки. Как ни парадоксально звучали ее слова два года назад, но Татьяна Сергеевна, похоже, оказалась провидицей.

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