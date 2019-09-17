Ученые опровергли миф о том, что старение человечества означает закат цивилизации

Старение население это один из самых одиозных ужасов нашего времени. Из-за этого в разных странах поднимают пенсионный возраст, открывают границы для трудовых мигрантов, что вызывает раздражение «аборигенов».

Оставь меня старушка, я в печали…

Одряхление цивилизации происходит стремительными темпами. Согласно демографическим критериям население государства считается старым, если доля граждан старше 65 лет превышает семь процентов. В России бабушек и дедушек «старого образца» уже свыше 13 процентов. В США этот показатель составляет 16 процентов. А лидером является Япония - в стране Восходящего солнца к этой возрастной категории принадлежит каждый четвертый «самурай». Демографы прогнозируют, что к 2050 году точно такую же картину мы будем наблюдать в Европе и Северной Америке: 25 процентов людей перешагнут рубеж 65 лет.

Существует распространенное убеждение, что старение население ведет цивилизацию в болото застоя. Кто будет работать? На одного с плошкой накинутся семеро с ложкой! И за чей счет будут осуществляться медицинские и социальные программы для армии пожилых людей? Такую ситуацию часто называют демографической бомбой замедленного действия.

Однако Дэвид Ротман редактор журнала MIT Technology Review, который издает Массачусетский технологический институт, пришел к выводу, что зловещие прогнозы являются, как минимум, спорными. Во всяком случае, сегодня стареющие общества не демонстрируют признаков упадка.

Мои года - народное богатство

- Несмотря на все страхи по поводу того, что старение населения это тормоз развития, мы находим на удивление мало доказательств этого тезиса, - утверждает специалист в области экономики МИТ Дарон Асемоглу . - Мы изучали данные по динамике ВВП разных стран в период с 1990 по 2015 годы, пытаясь найти связь между старением и замедлением экономического роста. У нас было подозрение, что влияние старения на рост благосостояния страны слишком преувеличено. Но мы были поражены полным отсутствием каких-либо негативных последствий этого демографического фактора. На самом деле, такие «возрастные» страны, как Южная Корея, Япония и Германия, наоборот, преуспевают.

Чем объяснить этот парадокс? Автоматизацией производства! Страны, где молодые и крепкие рабочие руки в дефиците, заметно охотнее вкладываются в оснащение производства промышленными роботами.

А Николь Маэстас из Гарвардского университета объяснила, откуда берутся представления о том, что пожилые леди и джентльмены «тянут нашу команду на дно». Анализ данных в США за период с 1980 по 2010 годы действительно демонстрирует, что увеличение количества людей старше 60 лет на 10% снижает рост ВВП на душу населения на 5,5%. Но по мнению исследовательницы, это связано не с тем, что люди старшего поколения хуже работают. А в том, что уйти на пенсию позволяют себе самые успешные и богатые. Поэтому потери происходят не из-за того, что «старый конь глубоко не вспашет», а потому что самые продуктивные специалисты перестают работать.

Чего тебе надобно, старче?

Необоснованными оказались и опасения, что аксакалы будут ярмом висеть на шее у «внучков». Действительно на протяжении ХХ века мы наблюдали удивительное явление: продолжительность жизни людей росла, как на дрожжах. Если в начале прошлого века среднестатистический мужчина в России не доживал и до 30 лет, то сейчас срок жизни сильного пола составляет 66,5 лет, а женщины доживают до 77 лет. А в развитых странах эти показатели еще выше. Но, похоже, мы достигли предела человеческих возможностей.

- Вероятно, мы сможем увеличить продолжительность жизни до 85 лет, - говорит специалист в области здравоохранения Стюарт Ольшански из Иллинойского университета. - Япония уже близка к этому. Однако мы не в силах замедлить процессы старения. Сейчас на людях тестируется первая волна «омолаживающих» препаратов, от которых ждут прорывов в биологии старения. Они не дадут нам жить вечно и, скорее всего, даже не позволят нам жить дольше. Но помогут дольше оставаться здоровым в пожилом возрасте.

Это значит, что остаток жизни мы сможем провести не в «овощном» состоянии. И кто же, спрашивается, совершит экономический прорыв, если не бодрые и деятельные старики?

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