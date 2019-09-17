Вера Алентова: Я отговаривала Меньшова снимать фильм «Москва слезам не верит»

Для Веры Валентиновны эта неделя ознаменуется двумя важнейшими событиями - премьерой драмы «Воскресенье», в которой она сыграла полупарализованную мать главного героя, крупного чиновника подмосковного городка, и юбилеем мужа. Владимиру Меньшову сегодня исполняется 80 лет, и в своем, наверное, самом известном (с учетом международного признания) фильме «Москва слезам не верит» он снял в главной роли свою супругу. Кто-то скажет - ну а как иначе? А на самом деле Алентова могла и не получить роль в судьбоносной для себя картине.

- Тогда было время худсоветов, именно они утверждали артистов на роли, - объясняет актриса. - И если бы на главную роль согласились Ирина Купченко или Маргарита Терехова, то меня бы в этом фильме не было. Эти актрисы были заслуженными любимицами и публики, и начальства. Но Терехова снималась в это время в роли Миледи, а Купченко не понравился сценарий, поэтому я, никому не известная в кинематографе театральная актриса, пробовалась на роль с такими же неизвестными, как и я, и выиграла этот тендер. Судьба! Этот фильм в результате перевернул всю мою жизнь, хотя сценарий мне поначалу тоже не нравился, сниматься я в нем не хотела да и Меньшова снимать отговаривала…

- Когда вам с Владимиром Валентиновичем стало понятно, что «Москва слезам не верит» - очень успешный фильм?

- Когда мы увидели бешеные очереди - они были нескончаемыми на протяжении очень долгого времени. Очевидцы вспоминали, что только на «Чапаева» так стояли. Вот тогда стало понятно, что наш фильм задел зрителей. Ну потом награды начались - я получила в Бельгии приз за лучшую женскую роль, потом государственная премия была, «Оскар»…

- Понятно, что времена стояли другие, но после фильма у вас были какие-то интересные приглашения из-за рубежа?

- Нет. Не было. Вот сейчас я читаю иногда, что у актрис моего возраста были предложения из Голливуда. Меня почему-то не звали. А вот наших сценариев присылали много, и все об одинокой женщине с ребенком. Но мне это неинтересно было во второй раз играть.

Было предложение от Меньшова сняться в фильме «Любовь и голуби» в роли, которую потом сыграла Людмила Гурченко. Но одновременно поступило предложение от Юлия Райзмана, фильм «Время желаний». С Меньшовым я уже работала, а сотрудничество с Райзманом оказалось чистым счастьем.

- Вы советуетесь с Владимиром Валентиновичем по поводу ролей? Он же довольно крутого нрава человек.

- Нет, у нас такого нет. Хотя бывали случаи, когда он говорил мне, что надо сниматься, а я отказывалась. Это он как раз считает меня человеком по имени Нет, как ни странно. Он ведь кинематографист, а я - театральная актриса. Вы знаете, когда наша дочь Юля стала популярной, но еще не была замужем, мы жили все вместе в одной квартире, и нас все спрашивали: «И двум медведям трудно в одной берлоге, а как же трем?» Я говорила, что и трем нормально, если медведи не лезут в дела друг друга. Это очень важно. Потому что она работает на телевидении, я - в театре, муж - в кино, мы все абсолютно разные. Если есть желание посоветоваться - пожалуйста. Если нет, никто настаивать не будет.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Вера АЛЕНТОВА родилась в городе Котлас Архангельской области в семье актеров. В 1961 году приехала в Москву, где поступила в Школу-студию МХАТ. Успешно окончив учебу в 1965 году, стала актрисой Московского драматического театра имени А. С. Пушкина, в котором работает до сих пор. Во время учебы на втором курсе Школы-студии МХАТ вышла замуж за своего однокурсника Владимира Меньшова. Их дочь Юлия - знаменитая телеведущая. Имеет двух внуков - Андрея и Таисию.