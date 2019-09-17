Подарок от олигарха? Лобода похвасталась бесконечно длинными ногами на борту частного самолета

Жизнь Светланы Лободы – сплошные концерты, гастроли и перелеты. Еще недавно певица веселилась на свадьбе подруги Ксении Собчак, развлекая гостей бракосочетания своими хитами. А сегодня артистка уже летит на новый концерт. Причем, судя по всему, выступать Светлана будет на корпоративе у какого-то олигарха, решившего оказать звезде особый знак внимания и приславшего за ней частный самолет. В Инстаграме Лобода похвасталась снимками на борту роскошного лайнера и сообщила: она летит на работу.

На фото певица вальяжно расположилась в мягком кожаном кресле, вытянув ноги на столик перед собой. При этом на первый план попали модные черные кроссовки Comme des Garcons, выпущенные в коллаборации с Nike - о таких мечтает добрая половина модников и модниц страны. Правда, цена обновки кусается: в Москве стоимость кроссовок стартует от 27 тысяч рублей. И, конечно, в таком выигрышном ракурсе ноги Лободы получились особенно эффектно - стройные и бесконечно длинные.

- Как подпишем? – кокетливо спросила Светлана фолловеров, сопроводив снимок хэштегом «на работу как на праздник».

lobodaofficial как подпишем? #наработукакнапраздник )

Одним из первых на снимок Лободы отреагировал композитор Игорь Крутой:

- Светуня, надеюсь, самолёт уже твой... – пошутил маэстро в комментариях.

Кто стал щедрых заказчиком, не жалеющим денег на оплату таланта певицы, так и осталось загадкой. Но подписчики сошлись во мнении, что антураж бизнес-джета очень подходит Светлане. И что личный самолет был бы для нее не лишним. Кое-то обратил внимание на изящный букет цветов, который певица держит в руке. Скорее всего, цветы – это тоже знак внимания от таинственного клиента. Но подписчики решили пошутить и прокомментировали цветы по-своему: «Все-таки поймала букет у Собчак».

На первый план попали модные черные кроссовки Comme des Garcons. Цена обновки кусается: в Москве стоимость кроссовок стартует от 27 тысяч рублей. Фото: Инстаграм.

Напомним, свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова 13 сентября собрала весь цвет шоу-бизнеса. Свои хиты для новобрачных почти все друзья Ксении. Филипп Киркоров спел песню «Снег» - под нее Богомолов и Собчак станцевали свой свадебный танец. Глюкоза зажигательно исполнила песню «Невеста» - тоже в тему. Несколько хитов молодоженам подарил и Николай Басков. Но самой яркой звездой на празднике Ксении и Константина стала Светлана Лобода. Певица вышла на сцену банкетного зала Музея Москвы, где проходило торжество, в очень смелом наряде. Его украшало глубокое декольте до самой талии, а полное отсутствие юбки позволяло похвастаться красивыми ногами.