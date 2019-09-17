2019-09-17T11:38:58+03:00
Звезды

Николай Валуев рассказал, как утешал заплаканную Анастасию Заворотнюк

Боксёр и политик вспомнил самую яркую встречу с актрисой [эксклюзив kp.ru]
Алена МАРТЫНОВА
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Lепутат-боксёр Николай ВалуевLепутат-боксёр Николай ВалуевФото: Иван МАКЕЕВ
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Коллеги-артисты Анастасии Заворотнюк, находящейся в реанимации одной из московских больниц в тяжёлом состоянии, продолжают молиться о ее здоровье. Партнеры по сцене и съёмочным площадкам знают артистку как исключительно светлого и отзывчивого человека, и от того особенно горько, что ее настигла страшная болезнь.

Нонна Гришаева, Филипп Киркоров, Николай Басков, Андрей Разин и многие другие уже сказали семье слова поддержки. О знакомстве с Анастасией рассказал и депутат-боксёр Николай Валуев, которого «КП» встретила на премии для бизнес и бьюти-индустрии «Человек года».

- Не могу сказать, что мы лично общаемся, но несколько раз пересекались, - поделился с kp.ru Николай Валуев. - Могу вспомнить пару случаев. Однажды в 2008 году она приезжала на предпросмотр фильма «Каменная башка», и я видел, как она заплакала, я ее очень поддержал в тот момент. Фильм тяжёлый. А плакала она на сцене в самом конце, где меня уконтрапупили [подавили].

Лента Филиппа Янковского «Каменная башка», в которой Валуев вместе с женой режиссёра Оксаной Фандерой сыграли главные роли, был актерским кинодебютом спортсмена. Он сыграл боксера, который не чувствует боли, за что и получил соответсвующее прозвище. Эту картину критики оценили - на фестивале «Окно в Европу» она получила главный приз - «Золотую ладью».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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