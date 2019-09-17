Врач Анастасии Заворотнюк не исключает, что к поражению мозга привело омоложение стволовыми клетками

После выпуска программы «Пусть говорят», посвященного здоровью Анастасии Заворотнюк, продюсер группы «Ласковый май» опубликовал в своем Инстаграме обращение к поклонникам. В видеоролике Андрей Разин еще раз напомнил о вреде процедур для продления молодости и красоты.

- Моду на стволовые клетки среди актеров ввела Люба Полищук - она активно продвигала эту тему, - рассказал Разин. - В 2006 году на одном заказном мероприятии мы с Настей сидели общались, она говорит: «Ты подумай об этих процедурах, это вторая молодость». Я тогда это запомнил, потому что многие артисты на них подсели. Не буду говорить о Жанне Фриске, но череда этих смертей меня насторожила. Мы можем потерять не только Анастасию, но и других звезд.

Кроме того, продюсер продемонстрировал подписчикам справочник Российской Академии наук:

- В этой книге собраны все профессора, доктора наук, все лучшие люди. И когда я позвонил всем специалистам по этой теме – тут у всех указаны домашние телефоны - никто не мог сказать точно, потому что никто не изучал даже последствия приема стволовых клеток. А потом я узнал от врача – я хорошо знаю этого доктора, у которого сейчас лечится Настя, что есть такое подозрение. Что именно стволовые клетки разрушают мозг. Поэтому не верьте людям, которые говорят, что это безопасно. Я говорю правду, потому что я на связи с Настиным доктором.

Напомним, именно Андрей Разин стал первым, кто на фоне бесчисленных анонимных источников, не таясь, назвал диагноз Анастасии Заворотнюк. В интервью «КП» продюсер признался, что узнал о болезни актрисы еще полгода назад. По его словам, самой прекрасной няне страны диагностировали глиобластому мозга – одну из самых агрессивных опухолей, от которой пока нет лечения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/732049" frameborder="0"></iframe> Андрей Разин рассказал о болезни Анастасии Заворотнюк.Алена МАРТЫНОВА

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Сегодня в 19.45 на Первом канале выйдет спецвыпуск программы «Пусть говорят», посвященный Анастасии Заворотнюк. В студии на запись программы собрались коллеги, друзья и соседи актрисы. Они скажут слова поддержки в адрес Насти и ее семьи, кроме того, расскажут о своем общении с Заворотнюк и ее семьей (подробности)