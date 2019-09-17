Гузель Яхина не влезла в яснополянские "шорты"

Престижная литературная премия "Ясная Поляна" объявила шорт-лист в номинации «Современная русская проза». Эта номинация отмечает произведение отечественного автора, "которое несет в себе идеалы человеколюбия и которое важно прочитать именно сейчас".

В конце мая премия объявляла "лонг лист" и мы уже писали, что он выглядел странновато. Прежде всего потому, что в нем отметились авторы, уже обиравшие "поляну": например, Андрей Рубанов и пресловутая Гузель Яхина. При этом роман последней "Дети мои" - нельзя считать очень удачным: он задохнулся от количества ненужной информации, представляет собой, скорее, музей, а не роман и уступает даже распиаренной «Зулейхе». Но, как сказал президент премии Владимир Толстой, "не включить в список Яхину мы не могли, а дальше будем разбираться".

Разобрались даже неплохо. Яхина в "шорты" не влезла. Зато оказался замечательный Григорий Служитель с "Днями Савелия", Владимир Березин с "Дорогой на Астапово" и молодой автор, выходец из форумов молодых писателей в Липках Вячеслав Ставецкий, чей роман "Жизнь А.Г." мы от души рекомендуем.

К сожалению, не оказалось в списках очень неплохого романа "Элемент 68" Александра Дергунова, а вот просочившийся туда роман Александры Николаенко "Небесный почтальон Федя Булкин" мы считаем слабым. В свое время премию "Русский Букер" долго и не без справедливости ругали за то, что премия отошла именно этому автору. Однако с тех пор как "Русского Букера" не стало, все забыли, что автора бранили почем зря, и стали хвалить, называя прекрасным русским стилистом. Нисколько не преуменьшая похвалу, отметим, что Николаенко во многом продолжает традиции петербургского автора Сергея Носова, чьих книг в премиальных списках не видно давно.

В короткий список номинации «Современная русская проза» 2019 года вошли шесть книг:

1. Артемов Владислав. Император. – М.: Журнал «Москва», № 11-12, 2018; №1, 2019

2. Березин Владимир. Дорога на Астапово. – М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2018

3. Николаенко Александра. Небесный почтальон Федя Булкин. – М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2019

4. Самсонов Сергей. Держаться за Землю. – М.: РИПОЛ-классик, 2018

5. Служитель Григорий. Дни Савелия. – М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2019

6. Ставецкий Вячеслав. Жизнь А.Г. – М.: Журнал «Знамя», №11-12, 2018

В общей сложности в 2019 году на премию было номинировано 133 книги, опубликованных как в виде отдельной книги, так и в литературных журналах. В лонг-лист номинации «Современная русская проза» 17-ого литературного сезона премии вошло 43 произведения.

На данный момент «Ясная Поляна» - самая крупная ежегодная литературная премия России. Совокупный размер премиального фонда составляет 6,7 миллионов рублей. Призовой фонд премии в номинации «Современная русская проза» в 2019 году составляет 3 миллиона рублей. Авторы, вошедшие в короткий список номинации, разделят между собой 1 миллион рублей. Лауреатами в номинации «Современная русская проза» в разное время становились Наринэ Абгарян, Александр Григоренко, Гузель Яхина, Андрей Рубанов, Ольга Славникова, Евгений Водолазкин.