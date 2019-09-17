Кокорин и Мамаев: «И братья мяч вам отдадут...»

Футболисты-хулиганы на свободе. Тюрьма их не сломала. Не подкосила. Не сильно изменила. Когда революционеры возвращались из сибирских ссылок, сразу ехали на сходки. Ленин включался в партийную жизнь молниеносно. Ненависть к проклятому царизму лишь раздувалась в их сердцах. Во всяком случае так писали в учебниках, которые сейчас пылятся в домах барахольщиков.

Александр Кокорин и Павел Мамаев, как следует из всех их весточек на волю, считают, что их посадило общественное мнение. Основанное отчасти на тяге к справедливости, отчасти на ненависти к богатым и успешным. И ребята явно уверены, что зависти тут было больше. Все это время они не столько несли заслуженное наказание, сколько боролись в головах с миром, где их не любят за их миллионы. И ребята имеют право на свою точку зрения. Они - идейные борцы за право вести себя так, как им нравится на заработанные деньги. И не думать про реакцию окружающих.

Это не тот случай, когда на «свободу с чистой совестью». Совесть в принципе дело темное. Но как-то нет ощущения, что ребята сильно душевно страдали от совершенного. И теперь, по-хорошему, они вышли к обществу, которое, на их взгляд, их упрятало за решетку, не пощадило, хором требовало крови... Как они будут общаться? Как жить? Как смотреть на окружающих?

Кокорин и Мамаев сейчас желанная добыча для всех журналистов. Выходя из колонии, они не сказали ни слова. И тут как раз они правы. Любое слово, скорее всего, было бы использовано против них. Улыбаются - плевать на нас хотели. Злые - ненавидят всех. Спокойные - наказание прошло даром... Пожалуй да, общество действительно не прочь полакомиться их кровью.

К кому они пойдут? Самые очевидные кандидаты - Юрий Дудь и Ксения Собчак со своими Ютьюб каналами. На втором месте - громкие шоу вроде «Пусть говорят» или «Прямой эфир». На третьем - веселый Иван Ургант.

Но, скорее всего, интервью, многократно вычитанные и утвержденные а всех мыслимых уровнях появятся на сайтах клубов, где попытаются продолжить карьеру футболисты. Саша Кокорин - в «Зените» или «Сочи» (туда его, возможно, отдадут в аренду на зимы, чтобы набрать форму). Павел Мамаев - в «Краснодаре», в отношениях с которым разберется в ближайшие дни. Так что ничего искреннего и человеческого мы от парочки Кокорин-Мамаев в ближайшее время не услышим. То есть дорога к тому, чтобы их отношения с обществом стали доверительными и мы друг друга поняли и простили снова закрыта. Павел и Александр будут играть с затаенной злобой на весь мир (на пользу год в тюрьме их карьерам точно не пойдет), а общество так и будет к ним относиться как к богатеньким хулиганам, которым даже срок не пошел в прок.

Многое, конечно, будет зависеть от футбольной общественности. Если клубы примут ребят, а те еще и заиграют - тюрьма станет не точкой, а строчкой в биографии спортсменов. Игроки Премьер-лиги ребят поддерживали, переживали за них, даже флеш-мобы устраивали... Посмотрим, как поведут себя владельцы команд, тренеры и самое главное болельщики...

Хотелось бы, конечно, чтобы «Дело Кокорина и Мамаева» встряхнуло общество. Чтобы показало - перед законом все равны. Чтобы заставило законодателей задуматься - а стоит ли давать реальные сроки там, где можно ограничиться зверским штрафом. Чтобы в нашей стране публичные люди боялись бы недостойным поведением потерять репутацию, ведь как раз репутационных потерь никто не боится. То ли дело штраф или тюрьма...

Александр и Павел на свободе, и это хорошо. Плохо, что их всей этой истории никто никаких выводов, похоже, не сделал. Зато эти футболисты стали редкими в нашей стране спортивными звездами, сравнимыми по популярности с акулами шоу-бизнеса. Почти все спортсмены, добивавшиеся такого эффекта, сейчас в политике. Интересно, Кокорин и Мамаев о политической карьере не думают?

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