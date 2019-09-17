2019-09-17T13:26:15+03:00
Звезды

Дорогая свадьба Федора Бондарчука и Паулины: аренда дома Беггровых, платье от друзей, бриллианты и «Моральный кодекс»

На вечеринку известного режиссера и актрисы приехали две сотни гостей
Ирина ВИКТОРОВА
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Свадьба пройдет на родине невестыСвадьба пройдет на родине невестыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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30-летняя Паулина Андреева и 52-летний Федор Бондарчук зарегистрировали отношения в Москве, а 17 сентября пригласили родню и друзей погулять на свадьбу в Санкт-Петербург - на родину невесты. Всего соберется около 200 гостей: большинство приедет из Москвы, организаторы оплатили друзьям дорогу и проживание в гостинице неподалеку от места свадьбы.

За музыкальную атмосферу праздника будут отвечать сразу несколько музыкальных коллективов. Известно, что накануне в Питер приехал Сергей Мазаев с коллективом своего «Морального кодекса». Сергей подарит другу мини-концерт.

Это особняк середины 18 века, где раньше располагался банк, а теперь площадка для проведения торжественных мероприятий

Это особняк середины 18 века, где раньше располагался банк, а теперь площадка для проведения торжественных мероприятий

Свадьба пройдет в особняке на Невском проспекте - молодожены арендуют Дом Беггровых. Это особняк середины 18 века, где раньше располагался банк, а теперь площадка для проведения торжественных мероприятий под тем же названием. Внутри «дорого-богато» (мрамор, шикарные люстры, лепнина) - в общем настоящий замок для бала. Аренда особняка в будни в два раза дешевле, чем в «пятницу-субботу-воскресенье». Аренда одного зала во вторник на сутки стоит 180 тыс.руб, а в выходные уже полмиллиона.

Свадьба пройдет в особняке на Невском проспекте

Свадьба пройдет в особняке на Невском проспекте

Невеста нарядится в платье от Maison Bohemique. Этот бренд часто одевает Паулину на красные дорожки, это российские дизайнеры, чьи платья стоят от 300 тыс.руб. Дизайнеры - давние друзья Паулины, поэтому можно предположить, что платье - подарок на торжество. Конечно же, невеста будет блистать настоящими бриллиантами, а не качественными копиями, как это часто бывает.

Внутри «дорого-богато»

Внутри «дорого-богато»

Свадебное торжество организует законодатель трендов Андрей Фомин, который известен тем, что добавляет в праздничные мероприятия «театральные элементы». Ну не случайно же выбрана такая площадка. Андрей подтвердил нам, что торжество организует он, но предупредил, что не может разглашать подробностей. Кстати, всем гостям рекомендовано, не делать фото и видеорепортажей с мероприятия для социальных сетей.

Учитывая, банкет на две сотни гостей, декор, аренду, «транспортные» и прочие расходы подобное торжество тянет примерно на 10 млн.руб. Но звезды редко укладываются в такую сумму, как правило, гулянка с размахом выходит на миллионов 20. Ну а организаторы, получают гонорар равный 10% от стоимости мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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