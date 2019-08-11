Федор Бондарчук женится на Паулине Андреевой

Сентябрь для светской Москвы, кажется, обещает быть богатым на свадьбы. Не успела публика прийти в себя от известия о скорой женитьбе Константина Богомолова на Ксении Собчак, как поползли слухи о том, что еще одна пара решила связать себя узами Гименея. Паулина Андреева, похоже, сказала "да" своему возлюбленному Федору Бондарчуку.

В Сети появилась информация о скорой свадьбе Федора Бондарчука и Паулины Андреевой. Слухи о том, что режиссер сделал предложение актрисе, муссировались в прессе с начала года. Тогда красавица-брюнетка стала выходить в свет с кольцом на безымянном пальце. Сейчас инсайдеры сообщили, что звезды готовятся к свадьбе.

Пока точная дата и время торжества неизвестны. Сами знаменитости хранят информацию в строжайшем секрете и подробностями не делятся. Впрочем, Федор и Паулина никогда не комментируют свою личную жизнь. Они не скрывают трепетных чувств, появляясь вместе на красных дорожках и светских тусовках. Но и не афишируют отношения. Прямо как Собчак с Богомоловым. Нынче это, видимо, модно.

Вообще поклонники не первый год ждут, когда же Федор и Паулина поженятся. Из-за плотного рабочего графика знаменитости никак не могли определиться с датой. Похоже, сейчас как раз самое подходящее время. Именитый режиссер и звезда сериала "Метод", видимо, скорректировали графики для важного события. Как стало известно, громкая свадьба назначена на начало осени.

Стоит отметить, что в 2016 году уже появлялась информация о готовящейся свадьбе Бондарчука и Андреевой. Тогда один из друзей отца Паулины рассказал, что режиссер без ума от возлюбленной и собирается вести избранницу под венец. Но тогда слухи оказались ложными.

О романе Федора и Паулины стало известно в начале 2016 года. Когда звезды появились в Сочи на красной дорожке фестиваля "Кинотавр", ни у кого не возникло сомнений - режиссер и актриса вместе. Федор нежно держал возлюбленную за руку, а Паулина буквально светилась от счастья.