Собрали баул и вышли с хаты: Как Кокорин и Мамаев выходили из тюрьмы

Небольшой город Алексеевка в Белгородской области - на пике славы. Раньше вы могли слышать о нём только, как о родине подсолнечного масла, но сейчас это, прежде всего, новый временный дом для Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Ночь перед освобождением - особенная. Об этом рассказывает таксист, доставляющий до места назначения. Вообще, тюремные порядки в этих краях многим знакомы, да и понятия о мужских поступках свои.

- Подумаешь, подрались в баре, - говорит шофёр. - Так бы всех можно было пересажать. У нас бы город опустел, если бы так судили!

Братья Кокорины с мамойФото: GLOBAL LOOK PRESS

В общем, простые мужики на стороне футболистов. Алексеевка - город небольшой, но сказать, что освобождение Кокорина и Мамаева - событие века нельзя. Утром к тюрьме подтянулась только несколько зевак.

- Алексеевка - лучший город для жизни. Ребятам повезло!, - рассказывает полноватый мужчина с усами. - Вы знаете, какой здесь воздух?! Они здоровее выйдут!

Сомнительно, что Александр и Павел будут рады остаться здесь еще хотя бы на один день. А вот некоторые журналисты здесь провели уже по два-три дня. Самые стойкие даже ночуют у колонии! Вот она настоящая преданность делу.

В гостиницах, кажется, не прочь, чтобы в колонию каждый день сажали знаменитость. Мне сильно повезло - схватил последний номер рядом с заводом.

Правда, управляющая гостиницы удивляется, когда слышит про футболистов.

- А я-то не пойму, почему такой ажиотаж! Думала стали туристов привлекать...

По дороге домойФото: GLOBAL LOOK PRESS

Привлечь есть чем - организованы специальные туристические маршруты, но наш путь - к дверям колонии.

Таксист снова травит байки о порядках на зоне. Кажется, это ИК N4 и есть главная достопримечательность.

Местные объясняют, что выпускают редко раньше двенадцати, но адвокат наших героев настаивает на обратном: "с 8 до 15:00 в любое время!".

Журналисты заночевали, самые нетерпеливые у стен колонии с 6:00, а большинство все-таки подтягивается к 7 утра. Кто решил прийти попозже, пропустил главное событие дня - черный Гелендваген и журналистская жертва.

На горизонте появился автомобиль, в котором были встречающие - отчим Александра Кирилл Логинов и жена Дарья Валитова. Журналистам они были не слишком рады и сильно поспешили ретироваться, но вот незадача - не заметили под колесами нашего коллегу-журналиста.

Раздавленная нога - моментальный путь к славе. Пока отчим размышлял в Гелендвагене о будущем разговоре с сотрудником ДПС, молодой журналист затмил Сашу и Пашу. Тот случай, когда дал за один час интервью больше, чем за всю жизнь.

Алексеевка - город небольшой, но сказать, что освобождение Кокорина и Мамаева - событие века нельзяФото: REUTERS

Сотрудник ДПС пригласил на разъяснительную беседу отчима Кокориных, тот гордо прошагал в машину и журналистам так ничего и не сказал. Похоже, на этом первая часть закончена.

Всё же не ради журналиста мы здесь собрались. Хотя, уже не зря пришли - скорая, ДПС, событие уже не рядовое. Кто сильно переживал за журналиста - жить будет, но хромает, похоже, перелом большого пальца.

На часах 9:30, всем объявляют, что, во избежание новых жертв, не стоит подходить к дверям вплотную. Намекают даже на злых собак, но все хотят получить доступ к легендам российского футбола.

Час ожидания, дверь открывается и все. Зачем приехали? Кокорин в капюшоне, Мамаев в таком же одеянии, да еще и прячет лицо. Кирилл Кокорин вообще выскочил так, что мало кто заметил. Водитель на сей раз никого не задавил - путь к свободе открыт. Гелендваген растворяется в красивой Алексеевской глуши. Куда же поехали?

Адвокат Юрий Падалко отдан на растерзание журналистам. Пока он ещё не адвокат Кирилла Логинова, поэтому случай с наездом не комментирует. По поводу Кокорина и Мамаева не раз повторяет, что "они законопослушные граждане" и "возвращаются к себе домой".

Впрочем, приехали всё же не зря. Адвокат сообщил, что Кокорин подписал новый контракт с "Зенитом", а Мамаев пока вовсе не безработный. Жизнь налаживается. А на носу одиннадцатилетие дружбы Саши и Паши...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/732490" frameborder="0"></iframe> Момент выхода футболистов из колонии.

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