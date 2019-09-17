2019-09-17T17:04:13+03:00
Происшествия

Пираты 21-го века: корейские браконьеры напали на российских пограничников

Восемь проверяющих сумели отбиться от 66 вооруженных моряков, трое получили легкие ранения
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Подкрепление пришло вовремя. Сейчас жизнь раненых пограничников вне опасностиПодкрепление пришло вовремя. Сейчас жизнь раненых пограничников вне опасностиФото: Александр БОЙКО
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В исключительной экономической зоне России в Японском море случилось...нападение на российских пограничников, которые осматривали трюмы северокорейской рыболовецкой шхуны. Наглость неслыханная: вроде до Африки далеко, да и там сомалийских пиратов почти всех перебили.

В ФСБ России говорят, что ситуация беспрецедентная и попахивает скандалом. В данный момент северокорейскую шхуну с взбунтовавшейся командой конвоируют в Находку. Там ее вместе с грузом арестуют, как в прочем и всех участников вооруженного нападения.

- В ходе проведения мероприятий по охране морских биологических ресурсов корабельным составом Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в районе банки Кито-Ямато были обнаружены 2 северокорейские шхуны и 11 мотоботов, осуществлявших браконьерский промысел. Одна шхуна с экипажем (21 человек) была задержана. Экипажем второй северокорейской шхуны (более 45 человек) осуществлено вооруженное нападение на членов осмотровой группы пограничного корабля. Трое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Корабельным составом Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю принимаются решительные меры по пресечению противоправной деятельности, - говорится в сообщении ФСБ России.

Как стало известно "КП" на борт северокорейского судна спустились восемь пограничников с оружием. Когда они стали проверять трюмы, иностранные моряки напали на них вооруженные ножами и баграми. Пираты сначала ранили троих пограничников, а затем попытались выхватить у них автоматы. Проверяющим удалось отбиться от вооруженных браконьеров, и задержать их.

Подкрепление пришло вовремя. Сейчас жизнь раненых пограничников вне опасности, на берегу им будет оказана медицинская помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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