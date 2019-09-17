2019-09-17T15:39:36+03:00
Происшествия

В Японском море браконьеры ранили троих российских пограничников

О степени их ранений пока не известно
Юлия САЛЬНИКОВА
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Группе браконьеров удалось скрытьсяГруппе браконьеров удалось скрытьсяФото: Нигина БЕРОЕВА
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Во время рейда в Японском море пострадали три российских пограничника. Как сообщают РИА Новости, сотрудники службы задержали две северокорейские шхуны и 11 небольших катеров. При проверке оказалось, что рыбаки занимаются браконьерством. Когда отпираться уже было бесполезно, нарушители закона оказали сопротивление. Ранены три пограничника.

Насколько их ранения серьезны, пока не известно. Браконьеры попытались сбежать. По горячим следам удалось задержать удалось только одну из двух шхун. Вскоре пограничники остановили пытавшихся сбежать нарушителей закона - вторая шхуна тоже была задержана.

- Одна шхуна с экипажем 21 человек задержана, - сообщает пресс-служба ФСБ. - Экипажем второй северокорейской шхуны, более 45 человек, осуществлено вооруженное нападение на членов осмотровой группы пограничного корабля.

В апреле пограничники задержали браконьеров в Японском море - ущерб, который они нанесли рыболовным промыслом, превысил два миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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