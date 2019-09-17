Ассоциация менеджеров проведет форум о будущем управленческих профессий
1 октября Ассоциация менеджеров проводит форум «Будущее управленческих профессий», который пройдет в рамках цикла мероприятий, посвященных 20-летию организации. В этот же день в газете «Коммерсантъ» выйдет юбилейный, XXрейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров», который фиксирует последние тренды в области менеджмента и является индикатором профессионального успеха и признания деловым сообществом.
В программе мероприятия: пленарная сессия и параллельных секции по профессиям: HR, коммуникации, маркетинг и стратегия, финансы.
Модератор пленарной сессии: телеведущий Кирилл Токарев.
Спикеры:
• Дмитрий Зеленин, президент-основатель Ассоциации менеджеров
• Валерий Федоров, генеральный директор ВЦИОМ
• Давид Ян, президент и основатель ABBYY
• Василь Лацанич, президент БИЛАЙН
• Ассаф ал-Кураиши, глобальный вице-президент Unilever
• Александр Чуб, президент «Русские Башни»
• Александр Котт, режиссер, обладатель приза «Серебряный Георгий»
• Александр Чулок, НИУ «ВШЭ» (с докладом по результатам форсайт-исследования).
Регистрация по ссылке.
Ассоциация менеджеров – одно из ведущих деловых объединений России. Деятельность Ассоциации Менеджеров нацелена на профессиональное развитие сообщества менеджеров, переход к социально ответственным стандартам ведения бизнеса, интеграцию в глобальную экономику. Ассоциация Менеджеров образована в 1999 году. За годы работы Ассоциация зарекомендовала себя как независимая экспертная площадка для выработки консолидированной позиции бизнеса по наиболее острым социальным и профессиональным вызовам, которые стоят перед руководством крупных российских предприятий, обществом и властью.
ИСТОЧНИК KP.RU
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