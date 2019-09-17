2019-09-17T16:57:39+03:00
Спорт

Смогут ли Кокорин и Мамаев выезжать за границу

Помешает ли судимость футболистам продолжать карьеру
Сергей ЕФИМОВСергей КИРИЛЛОВ
Поделиться:
Будут ли Кокорин и Мамаев выездными после того, как их отпустили по УДО?Будут ли Кокорин и Мамаев выездными после того, как их отпустили по УДО?Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Футболисты отсидели свое. Что дальше? «Зенит» уже заявил, что рассчитывает на своего форварда Александра Кокорина. Пока, правда, только в чемпионате страны, поскольку в еврокубки игрока можно будет заявить только в зимнее трансферное окно.

Ситуация с Павлом Мамаевым несколько иная. «Краснодар », вероятно, договор, который еще действует до декабря, продлевать не будет... Хотя всякое может быть — у «быков» большие потери, несколько лидеров травмированы, а им еще в Лиге Европы играть. А тут еще заговорили о том, что полузащитником якобы интересуется турецкий «Галатасарай».

Но будут ли Кокорин и Мамаев выездными после того, как их отпустили по УДО? Ведь у них даже нет загранпаспортов. Как может разрешится эта ситуация - об этом «КП» рассказала один из адвокатов Александра Кокорина Татьяна Стукалова.

- Татьяна Лазаревна, сегодня Александр вышел на свободу. А когда будет снята с него судимость?

- Он вышел по УДО. Это был маленький срок. По-моему, в течение года за этот срок снимается. Надо посмотреть.

- А у них будут ограничения по передвижению, в том числе и за границу. Какие ограничения на них накладывает УДО?

- По-моему, никаких. Только будут возвращены паспорта.

- Возвращены им?

- Да, загранпаспорта. Они находятся в материалах дела. Условно-досрочное освобождение, оно всё пресекло. Такое решение принял суд. Всё, они на свободе.

- Но, получается, судимость на них еще есть.

- Естественно. А что, у нас люди, у которых не погашена судимость, не передвигаются, что ли?

- Наверное, могут ограничить, могут не ограничить. Наверное, по-разному бывает.

- У нас ограничить в чем-либо людей может только суд. Или это должно быть какое-то постановление следственного органа в рамках уголовного дела.

- В целом эта судимость на них остается как формальность?

- За это время они должны себя очень хорошо вести. Иначе, если при непогашенной судимости человеком совершается какое-либо другое правонарушение, это все усугубляет.

- А какие нарушения могут усугубить – нарушение правил ПДД, еще что-то?

- Нет. Речь идет только об уголовно наказуемом правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Динамо - Уфа 16 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 9 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Футбол, матч Динамо - Уфа 16 сентября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 16 сентября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 9 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Новости 24
Анатолий Артамонов: «Каждый муниципалитет должен иметь площадку для сбора мусора»
Космонавт рассказал об отказе коллектора двигателя при возвращении «Союза МС-11» с МКС
Путин поручил оказать помощь пострадавшим от паводков до наступления холодов
Спортивный врач: Кокорин и Мамаев не могли так быстро растерять свои навыки
В МИД России вызвали временного поверенного в делах КНДР из-за нападения на пограничников в Японском море
Киевский суд арестовал один из главных активов Порошенко
Дерипаска подал в суд на The Telegraph, The Daily Times и The Nation из-за персональных американских санкций
Анатолий Артамонов призвал калужан поддержать природоохранные акции в честь Дня чистоты
Госдума приняла в первом чтении законопроект о единой базе данных россиян
Путин: Пересмотр итогов Второй мировой войны недопустим
«Отдых нужен даже роботам»: Робот Федор ответил на обвинения в усталости
Губернатор Тюменской области Александр Моор: «Нам не стыдно предложить свою сельхозпродукцию российскому и зарубежному потребителю»
В Японском море браконьеры ранили троих российских пограничников
В Болгарии суд снял ограничение для продолжения "Турецкого потока"
В Госдуме в первом чтении приняли законопроекты об электронных трудовых книжках
Путин: «Мы считаем Израиль русскоязычным государством»
Рубль дешевеет к доллару и евро
США планируют создать истребители на замену F-22 и F-35 за пять лет
Россия и Китай начнут сотрудничать в освоении Луны
Законопроект о домашнем насилии внесут в Госдуму до конца октября
В Москве на Проспекте Вернандского перекрыто движение из-за ДТП
Песков: Путин в курсе резонансных дел
Эстонский лидер заявила о желании выстраивать отношения с РФ без посредников
В Госдуме сравнили идею альтернативного курения в самолетах с вейпингом
Колокольцев обсудит с вьетнамским коллегой вопросы безопасности российских туристов
Минфин намерен перейти на новую систему накопительных пенсий с 2021 года
Житель Китая клонировал своего кота за $35 тыс
Сноуден рассказал, что помогает ему сохранять анонимность в России