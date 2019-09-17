Смогут ли Кокорин и Мамаев выезжать за границу

Футболисты отсидели свое. Что дальше? «Зенит» уже заявил, что рассчитывает на своего форварда Александра Кокорина. Пока, правда, только в чемпионате страны, поскольку в еврокубки игрока можно будет заявить только в зимнее трансферное окно.

Ситуация с Павлом Мамаевым несколько иная. «Краснодар », вероятно, договор, который еще действует до декабря, продлевать не будет... Хотя всякое может быть — у «быков» большие потери, несколько лидеров травмированы, а им еще в Лиге Европы играть. А тут еще заговорили о том, что полузащитником якобы интересуется турецкий «Галатасарай».

Но будут ли Кокорин и Мамаев выездными после того, как их отпустили по УДО? Ведь у них даже нет загранпаспортов. Как может разрешится эта ситуация - об этом «КП» рассказала один из адвокатов Александра Кокорина Татьяна Стукалова.

- Татьяна Лазаревна, сегодня Александр вышел на свободу. А когда будет снята с него судимость?

- Он вышел по УДО. Это был маленький срок. По-моему, в течение года за этот срок снимается. Надо посмотреть.

- А у них будут ограничения по передвижению, в том числе и за границу. Какие ограничения на них накладывает УДО?

- По-моему, никаких. Только будут возвращены паспорта.

- Возвращены им?

- Да, загранпаспорта. Они находятся в материалах дела. Условно-досрочное освобождение, оно всё пресекло. Такое решение принял суд. Всё, они на свободе.

- Но, получается, судимость на них еще есть.

- Естественно. А что, у нас люди, у которых не погашена судимость, не передвигаются, что ли?

- Наверное, могут ограничить, могут не ограничить. Наверное, по-разному бывает.

- У нас ограничить в чем-либо людей может только суд. Или это должно быть какое-то постановление следственного органа в рамках уголовного дела.

- В целом эта судимость на них остается как формальность?

- За это время они должны себя очень хорошо вести. Иначе, если при непогашенной судимости человеком совершается какое-либо другое правонарушение, это все усугубляет.

- А какие нарушения могут усугубить – нарушение правил ПДД, еще что-то?

- Нет. Речь идет только об уголовно наказуемом правонарушении.