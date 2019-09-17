Лариса Гузеева о сексе: «Я - фригидная. Ненавижу всю жизнь это дело!»

В эфире передачи «Давай поженимся!» бессменная ведущая Лариса Гузеева сделала неожиданное признание. Лариса вообще любит по просьбе продюсеров, да и по собственной инициативе, поднимать рейтинги передачи откровенными высказываниями о личной жизни. Иногда уже не понимаешь: шутит или говорит всерьез. Но обычно Лариса Андреевна рубит правду-матку. Порой Гузеева любит подколоть своего супруга: передает ему такой своеобразный привет с телеэкрана.

Вот и теперь поддержала разговор с одним из гостей-женихов. Герой «Давай поженимся!» заявил: «Расскажу все, что вас интересует про секс!»

Лариса Гузеева парировала: «Меня? Меня вообще ничего не интересует. Я - фригидная. Я ненавижу всю жизнь это дело! Но надо было исполнять...»

Мужчина не растерялся и предположил, что может быть звезде стоит уделять больше времени личной жизни.

Лариса под одобрительный смех соведущей Розы Сябитовой отвергла эту инициативу: «Я лучше постираю или сделаю генеральную уборку!»

А ведь совсем недавно в отношениях Ларисы Гузеевой и ее мужа ресторатора Игоря Бухарова вновь воцарилась идиллия. Пара в этом году отмечает 20-летие совместной жизни - фарфоровую свадьбу.

Причина супружеского долголетия пары в том числе и в том, что Игорь и Лариса порой практикуют «гостевой брак». «Секрет их долгих отношений, скорее всего, в том, что они в «острые моменты» разъезжаются по разным домам и какое-то время имеют возможность побыть пару дней отдельно друг от друга. Когда понимают, что обстановка накалилась или настроения нет. Оба много работают, хорошо зарабатывают. У семьи есть дом в Куркино, квартира в Москве. Что касается характеров, то Лариса эмоциональная, Игорь отходчивый. Но надо отдать должное - она всегда была и есть отменная хозяйка в доме!», - рассказала нам коллега Ларисы Гузеевой.

Лариса Гузеева с гордостью рассказывает коллегам о муже: Игорь - умный, начитанный, эрудированный и скромный. Бухаров - не пьет и не курит, да и у Гузеевой давно не осталось ни одной вредной привычки.