2019-09-17T20:14:41+03:00
Звезды

Свадьба Федора Бондарчука и Паулины: банкет в Юсуповском дворце и Ксения Собчак в образе «черного лебедя»

В Санкт-Петербурге начинается вечеринка, на которую съехались артисты из Москвы
Ирина ВИКТОРОВА
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Свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука проходит в обстановке полной секретностиСвадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука проходит в обстановке полной секретностиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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30-летняя Паулина Андреева и 52-летний Федор Бондарчук решили запутать прессу: полдня разгружали мебель и выпивку у Дома Беггровых на Невском. А вечером перевезли инвентарь в Юсуповский дворец, где в 19 часов начали собираться гости. Аренда одного из залов здесь стоит от 300 тыс.руб. в сутки

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Белоколонный зал Юсуповского дворца
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На родине невесты в Санкт-Петербурге молодожены собирают на гулянку около 200 человек, многие приехали из Москвы. Среди гостей - Игорь Угольников, Татьяна Юмашева, Игорь Верник, Анна Чиповская, молодожены Собчак и Богомолов и другие). Новобрачные оплатили друзьям дорогу и проживание в гостинице неподалеку от места свадьбы.

Кроме того, важных гостей собирали стилисты из столицы. Прическу и макияж Ксении Собчак делали именитые мастера. Собчак выбрала для праздничного вечера черное платье с открытыми плечами, а оживила образ ожерельем в виде сердечек. Константин Богомолов был лаконичен: черный костюм и белая рубашка. В Питере льет дождь, поэтому Константин заботливо укрывает жену от порывов ветра.

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Собчак и Богомолов собрались на свадьбу
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Актриса Анна Чиповская подготовила в подарок для молодоженов музыкальный номер. За музыкальную атмосферу праздника будут отвечать сразу несколько коллективов. Известно, что накануне в Питер приехал Сергей Мазаев с коллективом своего «Морального кодекса». Сергей подарит другу мини-концерт.

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Паулина Андреева в Maison Bohemique Haute Couture и Федор Бондарчук на церемонии закрытия "Кинотавра"
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Сейчас вокруг Юсуповского дворца собралась пресса: все ждут появления невесты, которая нарядилась в платье от Maison Bohemique. Этот бренд часто одевает Паулину на красные дорожки, это российские дизайнеры, чьи платья стоят от 300 тыс.руб. Дизайнеры - давние друзья Паулины, поэтому можно предположить, что платье - подарок на торжество. Конечно же, невеста будет блистать настоящими бриллиантами, а не качественными копиями, как это часто бывает.

Собчак приехала на свадьбу Бондарчука с мужем Константином Богомоловым.Роман ЛЯЛИН

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Такие разные звездные свадьбы гремят в сентябре. Если Ксения Собчак и Константин Богомолов сделали максимум шума из своего торжества - подготовили настоящее театральное представление с катафалком, венчанием и раздеванием на сцене, то Федор Бондарчук и Паулина Андреева решили закрыть мероприятие от посторонних. Все детали в строжайшей секретности. Известно, что влюбленные скромно заключили брак в ЗАГСе Москвы еще в августе, а красивую церемонию решили провести в Санкт-Петербурге 17 сентября. Но где - до сих пор непонятно. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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