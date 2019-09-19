Вера Алентова: Могу сыграть и девочку, и проститутку, и бомжиху

В психологической драме, рассказывающей об одном дне из жизни крупного чиновника мэрии подмосковного городка, звезда легендарной советской мелодрамы «Москва слезам не верит» сыграла одну из самых радикальных своих ролей - полупарализованную мать главного героя. За такие в Голливуде немедленно выдают «Оскар».

«Зато ресницы приклеивать не будут»

- Когда смотрел фильм, думал о том, какая смелая у вас в нем актерская работа! А потом подумал: эта актриса стала настоящим российским секс-символом, когда все было под запретом. И вообще вам далеко не впервой рисковать.

- Ну вы еще в театре меня не видели. Вот, например, в репертуаре Театра имени Пушкина когда-то была пьеса Антонио Вальехо «История одной лестницы». В ней моя героиня в первом акте - юная, скромная девочка, во втором - яркая проститутка, а в третьем - бомжиха без зубов. Три акта - три разных образа. Это же огромное счастье для актера, когда выпадает возможность понаблюдать за жизнью человека в развитии! Но в кино оно выпадает редко. Я вообще очень люблю внешние преображения. Когда-то Константин Худяков пригласил меня в сериал «Такая короткая долгая жизнь» на роль деревенской женщины, и я, с роду не бывавшая в деревне, поговорив с режиссером, намазала себе волосы репейным маслом, оттопырила гуммозом ушки - и получилось то, что нам обоим было нужно. В театре у меня много таких преображений. Внешний облик связан с внутренним, очень связан.

И все-таки больше всего зрители любят Алентову в фильме «Москва слезам не верит». Фото: Кадр из фильма

- Вы легко соглашаетесь на такие преображения? Невыигрышные, можно сказать.

- Легко, если мне нравится материал. Роль, которую предложила Светлана Проскурина, мне понравилась. Когда ты берешь в руки сценарий и читаешь, что у тебя роль умирающего человека, то понимаешь, что ресницы тебе в этой роли точно приклеивать не будут. С вашей точки зрения, это невыигрышная роль?

- Да, зато есть плюс: не надо гримироваться!

- Вот именно! Хотя грим все же был - в сторону ухудшения... Это шок для тех, кто видит меня другой. И вообще нас еще в Школе-студии МХАТ учили, что для актера не может быть ничего приятнее, чем когда его в роли не узнали. Это комплимент! Актер должен уметь играть и принца, и нищего. Быть красавцем и уродом.

Была как Алла Пугачева

- Вы представитель той актерской породы, которая работает очень лаконично, по-европейски, без хлопотания лицом, на абсолютной органике. Кто из зарубежных артистов вам нравится?

- Очень люблю Роберта Де Ниро. Помню свое первое впечатление, когда увидела его в фильме «Бешеный бык». Фильм начинался с того, что он предстает старым - красивый, тогда еще совсем молодой человек... И, конечно, меня потрясает умение западных актеров растолстеть на 20 кг, а потом на столько же похудеть - на это я не способна. Ладно еще растолстеть, а вот насчет похудеть уверенности нет...

Или к вопросу о перевоплощении Шарлиз Терон. Роскошная женщина, получила «Оскар» за роль в фильме «Монстр», где буквально себя обезобразила...

- Вы снялись в экранизации Пелевина «Ампир V». Вот это я понимаю!

- Да, это совершенно противоположно тому, что я делаю в картине «Воскресенье». Это полная выкладка грима: ресницы, парик, губы - все, что возможно. Я играю богиню Иштар. Пелевин писал этот персонаж с Аллы Борисовны Пугачевой. И мне даже сделали под нее парик, издали я была на нее очень похожа. Это очень любопытное действо. Хотя, пока не посмотришь, никогда не знаешь, что получится. Но литературный материал мне очень понравился. Он тоже очень смелый, очень мощный. И страшноватый даже, можно сказать.

В фильме «Такая короткая долгая жизнь» актрисе специально оттопырили уши при помощи грима. Фото: Кадр из фильма

Поцелуй взасос - и на этом все

- Знаю, что вы снимались у Миклоша Янчо, выдающегося венгерского режиссера.

- Да, моя кинематографическая карьера могла сложиться по-другому, но в Театре имени Пушкина главным режиссером был в то время Борис Равенских, который очень не любил, когда его актеры снимались... Миклош Янчо выбрал меня на главную роль в фильме, но меня не утвердил наш политический отдел, который считал, что русская женщина не должна предавать своих. И на главную роль взяли польскую актрису. Тогда Миклош Янчо сказал, что придумает для меня роль, хотя бы маленькую, так я ему почему-то понравилась. Он вызвал меня в Кострому, снял крупным планом мой поцелуй взасос с Михаилом Казаковым, и на этом все закончилось. Потому что Равенских не отпустил меня сниматься в Будапешт...

- Вы согласны с тем, что актерская судьба во многом - везение?

- Еще Станиславский говорил: для того чтобы актеру состояться, нужны три вещи: дарование, работоспособность и удача. Одного из этих компонентов нет - до свидания. Но работоспособность, наверное, все-таки главное. Если ты занимаешься этой профессией, надо заниматься ею всерьез.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Вера Алентова родилась в городе Котласе Архангельской области в семье актеров. В 1961 году приехала в Москву где поступила в Школу-студию МХАТ. Успешно окончив учебу в 1965 году, стала актрисой Московского драматического театра имени А. С. Пушкина, в котором работает до сих пор. Во время учебы, на втором курсе Школы-студии МХАТ вышла замуж за своего однокурсника Владимира Меньшова. Их дочь Юлия - знаменитая телеведущая. Имеет двух внуков - Андрея и Таисию.

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