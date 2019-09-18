2019-09-18T14:29:57+03:00
Звезды

Алла Пугачева и Максим Галкин празднуют день рождения своих двойняшек

Сегодня Гарри и Лизе Галкиным исполнилось 6 лет
Татьяна ЗИМНЯЯИгорь ПОЛЯКОВ
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Двойняшки Лиза и Гарри отпраздновали день рождения.Двойняшки Лиза и Гарри отпраздновали день рождения.Фото: Instagram.com
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По поводу дня рождения Максим Галкин разместил умилительное видео, где в окружении воздушных шариков и всяческих поздравлений очаровательные Гарри и Лиза танцуют под аккомпанемент своей мамы. За роялем — Алла Пугачева. Детишки очень артистичные, прекрасно чувствуют музыку.

Это видео в течение часа собрало больше 700 тысяч просмотров. Поклонники Галкина и Пугачевой на все лады поздравляют их с днем рождения «чудесных козявочек».

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Ура!!!! С днём рождения За роялем мама #гарригалкин #елизаветагалкина #деньрождения
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И желают: «Пусть растут здоровыми и счастливыми !!!»

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День рождения #елизаветагалкина #гарригалкин
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Кстати, накануне в Сети появилась свежая фотография Аллы Пугачевой. Ее выложил на своей страничке в Инстаграме популярный фитнес-тренер. На этой фотографии Алла Борисовна, которой весной исполнилось 70 лет, выглядит невероятно молодо и эффектно.

Примадонна продолжает восхищать поклонников своим внешним видом. За последний год она заметно похудела. Как признавалась певица, она сбросила лишние килограммы, отказавшись почти полностью от мучного и сладкого и перестала есть на ночь. Иногда она устраивает себе разгрузочные дни.

И таким образом ей удается сохранить стройность. Напомним, что двойняшки в семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина появились шесть лет назад благодаря услугам суррогатной матери.

На своей страничке в Инстаграме популярный фитнес-тренер выложил свежее фото Аллы Пугачевой Фото: Instagram.com

На своей страничке в Инстаграме популярный фитнес-тренер выложил свежее фото Аллы ПугачевойФото: Instagram.com

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ИСТОЧНИК KP.RU

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