Осужденный на 3,5 года актер Устинов сидит в одной камере с полицейскими

Обвиненный в вывихе плеча сотруднику Росгвардии при задержании на несанкционированной акции протеста 3 августа актер Павел Устинов сейчас находится в СИЗО №4 (в простонародье «Медведь». Здесь он уже почти месяц.)

- Так как он сам бывший сотрудник МВД (проходил срочную службу во Внутренних войсках), то его поместили в камеру с бывшими сотрудниками. - рассказал «Комсомолке» ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников. - В камере 10 человек . Комната небольшая, есть изолированный туалет, два окна, телевизор.

Правозащитникам Устинов пожаловался, что при задержании его сильно били.

- Так отколотили дубинками, что до сих пор спина болит. Я не вру, в ИВС меня осмотрел врач скорой помощи, есть справка. Вы можете посодействовать чтобы их как-то привлекли к ответственности тоже?

В итоге актер составил письмо-обращение в ОНК Москвы. Оно уже передано уполномоченным по правам человека в Москве (Татьяне Потяевой) и России (Татьяне Москальковой).

Но больше всего Устинова гнетет сам факт нахождения под стражей.

- Почему я в СИЗО вообще? Я вообще ничего такого не сделал. Просто оказался не в то время не в том месте. Политикой вообще не интересуюсь и никогда не интересовался. У меня встреча была на «Пушкинской» вот и все. Из-за всей этой истории у меня сорвался контракт с телеканалом, съемки уже начались в конце августа, но но без меня. Но мне очень приятно, что столько коллег по цеху меня поддерживают. Это так неожиданно. Передайте им большое-большое спасибо.

- Сокамерники очень хорошо относятся к Устинову, - рассказывают члены ОНК. - Они попросили нас сказать родным и близким, чтобы теплых вещей ему в передачку положили.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/732651" frameborder="0"></iframe> Задержание Павла Устинова.

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