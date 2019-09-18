2019-09-18T15:51:47+03:00
Происшествия

Тело уехавшего на разборки полицейского нашли в Москве-реке

Суицид или все-таки убийство — покажет экспертиза [эксклюзив kp.ru]
Анастасия ВАРДАНЯН
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Роман Дегтев (на фото слева) оставил странную записку и пропал.Роман Дегтев (на фото слева) оставил странную записку и пропал.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Почти две недели коллеги из подмосковной полиции искали без вести пропавшего 37-летнего Романа Дегтева. Помощник оперативного дежурного Одинцовского отдела полиции ушел из дома 6 сентября и как под землю провалился. Все это время бывшая жена прапорщика и друзья не теряли надежд, что мужчина жив. Плоха новость пришла утром в среду, 18 сентября.

- В районе города Звенигород в Москве-реке был обнаружен труп. Давность наступления смерти более семи суток. Тело направлено на экспертизу, - сообщили «Комсомолке» собственные источники в правоохранительных органах.

Причина смерти пока не установлена. Рассматриваются две версии: суицид и убийство. В пользу последний говорит загадочная записка, которую Роман Дегтев оставил в доме бывшей жены накануне исчезновения. Мы публикует полный текст.

«Уехал к Оловянникову на разборки, он зачем-то прислал своих людей, хотя все деньги шли через него и он сам их Сергею отвозил, иногда просил меня а теперь пытается меня обвинить во всем. Если что со мной не дай бог будет, отдай в полицию».

Оловянников, о которым идет речь - коллега погибшего. Они вместе служили в Одинцовском отделе полиции, только у последнее должность значительно выше рангом. Парочка попалась на афере со служебным жильем. Дегтев в этой истории был кем-то вроде посредника.

- У нескольких коллег Дегтев взял денежные средства, взаем на которые обещал помочь в получении квартир. Общая сумма превышает миллион рублей, - сообщил «КП» собственный источники в правоохранительных органах.

Связана ли эта ситуация со смертью Романа, сейчас выясняют следователи.

- По данному факту проводится проверка, - сообщили «КП» в СУ СК РФ по Московской области.

«Комсомолка» следит за ходом расследования. Напомним, первой тревогу забила бывшая жена, с которой мужчина после развода жил в одной квартире.

ИСТОЧНИК KP.RU

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