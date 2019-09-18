Помоги очистить природу от мусора!

Ежегодно каждый из нас выбрасывает до 400 кг бытовых отходов. Все вместе мы производим примерно 70 млн.тонн мусора, площадь свалок в России сопоставима с территориями таких стран, как Нидерланды или Швейцария. Самое время присоединиться к осеннему субботнику – международной акции «Сделаем!» (Let's do it!), которая проводится по всему миру 21 сентября.

Детали этой акции в новой программе «Чистая страна» на Радио «Комсомольская правда» обсуждают ведущий Александр Чекшин и его гости - координаторы проекта в нашей стране Анна Нафиева и Михаил Антонов

- Сложно людей поднять на такую классную инициативу, как уборка мусора?

- (Анна) Очень многие люди сами приходят к нам и действительно хотят сделать что-то полезное. Это, во-первых, хороший повод попробовать себя, во-вторых, предоставляется большое количество возможностей научиться организаторским способностям и завести новых друзей. Потому что с нами вместе интересно…

- В России это уже 8 раз празднуется, многие и не знают об этом дне…

- (Михаил) Это день позитива. Придумали его в 2008 году в Эстонии обычные ребята, местные жители, просто в какой-то момент они решили сделать что-то полезное для своей страны, потому что тогда реально были большие проблемы с мусором. Все природные территории были завалены - вдоль дорог, вдоль водоемов по побережью. И они придумали как сделать так, чтобы убрать все за один день - тогда и возникло движение «Сделаем!» Просто однажды все жители страны вышли и за несколько часов убрали мусор. Там подключились и селебрити, и военные, и школы - дети и взрослые за один день смогли убрать 85% территории своей страны. И дальше оказалось, что мусор перестал возвращаться обратно, это означает устойчивую частоту. Далее этот проект распространился по всему миру, сегодня уже более 150 стран подключились к этой инициативе. Это такой большой интересный мировой флешмоб, когда реально в один день по всему миру люди выходят на уборку и этим самым лишний раз напоминают всем, что природу надо беречь и мусор за собой надо убирать .

- Сколько волонтеров обычно удается собрать?

- (Анна) В прошлом году у нас было 65 регионов России и 230 тысяч человек, в этом году уже подключилось больше, где-то почти 80 регионов, многие подключается буквально в последние дни перед акцией.

- Сложно организовать уборку – надо ведь не только собрать мусор, но и вывезти его?

- (Михаил) Это такой челлендж на организаторские способности. Сначала надо найти территории, которые действительно нуждаются в уборке. В рамках Сделаем!» мы занимаемся не дворовыми территориями, скверами, городскими парками, где итак убирают, а ищем природные территории вдоль рек, вдоль пляжей, заповедники или если в городах есть заброшенные скверы, которые никто совсем не убирает. Во-первых, найти такую территорию с мусором, подобрать правильные мешки достаточно плотные. Мы за уборку с раздельным сбором мусора, чтобы можно было отправить на переработку - нужны мешки разного цвета. Далее договориться о вывозе, чтобы мусор, который нельзя переработать, отправили на захоронение, а вторсырьё пошло на переработку. Иногда может быть проблема опасных отходов, допустим, шприцы или батарейки – их надо в отдельные ёмкости собирать. На сайте есть инструкция и рекомендации, которые могут акцию в регионе сделать проще. Ну и надо обязательно делиться в социальных сетях об этом, рассказывать на своих личных страницах как можно больше.

- Кто убирает, то потом вряд ли будет мусорить, так возникает устойчивая чистота?

- (Анна) Мы знаем, что убирают и мусорят разные люди. Мы как волонтеры должны каким-то образом взаимодействовать с теми, кто загрязняет природу. Для этого мы придумали хороший способ - размещение табличек после уборок. Часто бывает, что субботник провели, мусор убрали, а потом через 2 недели приходишь и видишь там мусор снова. Мы решили оставлять послания на полянах, которые мы убрали, а чтобы это было не казенно, еще в 2013 году придумали использовать интернет-мемы, которые тогда как раз набирали популярность, так родилась акция «Memo - в лес!». Размещали таблички с героями мемов и призывами не мусорить. Это был эксперимент и действительно он показал себя эффективным. Места, где мы оставляли плакаты и таблички, оставались чистыми весь летний сезон, до сих пор там остается чистота, потому что людям часто нужно всего лишь напомнить о том, что чистоту после себя нужно поддерживать, и так формируется культура посетителей.

- Может надо не один день, а неделю чистоты делать?

- (Анна) У нас часто спрашивают, как дальше. День - это просто такой глобальный флешмоб. А вообще чистоту нужно поддерживать весь год. Мы постоянно занимаемся просветительскими мероприятиями, формируем команды в регионах, создаем там эко школы и курсы разные экологические, продвигаем раздельный сбор мусора. Поэтому можно присоединяться круглый, вся информация по регионам есть на 2019.sdelaem.info.

А вообще поучаствовать в Дне чистоты может каждый человек, не обязательно для этого организовывать целую команду людей, можно провести индивидуальную субботник - взять один два мешка, собрать мусор и просто донести его до ближайшего контейнера.

ВАЖНО

Как присоединиться к акции «Сделаем!2019»

Сделай родные места чище, не оставайся в стороне! Найди свой регион, организуй уборку или присоединись по этой ссылке к уже организованной акции 21 сентября.

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