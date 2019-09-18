2019-09-18T20:49:26+03:00
Происшествия

«Он всегда брал взятки у мигрантов, такса — 2000 рублей»: подробности расстрела полицейских возле станции метро «Рязанский проспект»

Сотрудник полиции открыл огонь по коллегам в вестибюле станции [видео]
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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На месте продолжают работать следователи и выяснять подробности произошедшего. Фото: Сергей Карпухин/ТАССНа месте продолжают работать следователи и выяснять подробности произошедшего. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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Стрельбой закончилось задержание сотрудника патрульно-постовой службы полиции 35-летнего Алексея Смирнова на станции метро «Рязанский проспект». Его вечером 18 сентября пришли задерживать коллеги из службы безопасности Московского метрополитена 39-летний Максим Веялко и 41-летний Алексей Лимонов.

- Предварительно сотрудники из службы безопасности знали, что Смирнов частенько останавливает мигрантов, а их на станции «Рязанский проспект» ежедневно большой поток, проверяет документы и если регистрации нет, то всегда берет взятки, такса — 2000 рублей. Готовилось его задержание, за Смирновым следили. В этот вечер он остановил очередного мужчину, они отошли в сторону. После показа документов пассажир спустился на платформу, там к нему подошли сотрудники службы безопасности Московского метрополитена и спросили, что проверял у него Смирнов. Оказалось, что смотрел регистрацию. У пассажира ее не было, но задержания избежал за 2000 рублей. Фактически пассажир подтвердил, что дал взятку, - рассказал «Комсомольской правде» источник в правоохранительных органах.

Сотрудники Отдела собственной безопасности УВД на Московском метрополитене пытались задержать патрульного, дежурившего на станции «Рязанский проспект» Фото: предоставлено очевидцем

Сотрудники Отдела собственной безопасности УВД на Московском метрополитене пытались задержать патрульного, дежурившего на станции «Рязанский проспект»Фото: предоставлено очевидцем

Веялко и Лимонов сразу же попытались задержать Смирнова. Тот понял, что «погорел», и достал табельное оружие. Алексей открыл огонь по коллегам. Один сотрудник службы безопасности был убит на месте, а второй - получил ранение и успел выбежать со станции. Ранение Максима Веялко было несовместимо с жизнью, а Алексей Лимонов остался жив.

- Он госпитализирован в медицинское учреждение в тяжелом состоянии, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по г. Москве.

На месте продолжают работать следователи и выяснять подробности произошедшего. Устанавливается полная картина произошедшего, проводится осмотр места происшествия.

Алексей Лимонов остался жив Фото: Одноклассники

Алексей Лимонов остался живФото: Одноклассники

- По предварительным данным, во время проведения сотрудниками ОСБ оперативных мероприятий по задержанию сотрудника полиции метрополитена, подозреваемого в получении денежных средств от гражданина, не имеющего документов, последний осуществил выстрелы из табельного оружия в сотрудников собственной безопасности, - рассказали в Следственном комитете по Москве.

В настоящее время подозреваемый задержан, его допрашивают следователи.

Видео с места перестрелки в метро Рязанский проспект.

ИСТОЧНИК KP.RU

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