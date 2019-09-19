Мы подумали, и я решил. Почему родители решают за детей их будущее

Сразу в начале учебного года в школе строго сказали: пора уже определиться с выбором в жизни. Для начала – что сдавать по ОГЭ (дочь в 9 классе). Вот план на ближайшие 9 месяцев. Все силы на эти предметы, чтобы не опозорить школу. Ну и в перспективе решить, что сдавать на ЕГЭ, приглядеть себе ВУЗ, узнать какой туда проходной балл. Короче, нет никакой возможности лирически пустить жизнь на самотек. Поэтому сентябрь – месяц открытых дверей. ВУЗы, кружки, спецшколы, где готовят к сдаче экзаменов и поступлению.

В выходные я с дочкой приехали в Центр международной торговле, где был «Навигатор поступления». Программа, что надо: профориентация и диагностика ЕГЭ и ОГЭ, выбор ВУЗа и общение со студентами, стратегия подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Полный фарш для школьника: стенды, лекции, тестирование.

Народу полно, но в основном… родители. Процентов 70 наверное. То есть без детей. То есть это родителям надо, раз они сюда пришли. Словно они детей ещё не родили, а ходят в магазине и выбирают. Розовое или голубое? МГУ или МФТИ? Душа радуется, глядя на них. Везде слышно: «а НАМ это надо?». Нам! Ну когда мама новорожденного говорит «мы покакали», то это трогательно и простительно. Но тут как бы «нам» - это когда у тебя взрослый парубок, который покуривает втихаря за школой, домой уже пару раз бухим заявился, пахнет потом и бреется. Нам! Впечатление что это вот не половозрелый сын пришел экзамены сдавать, а трехлетка пришел сдавать желуди в садик.

Я 3 сентября читала пост одной мамы, где она рассказывала, что поехала решать какую-то проблему сына в ВУЗ.

- А кто же еще решит проблемы? Сын что ли сам? – вопрошала мать на всю соцсеть, добавляя в конце для понимания значимости вопроса, - это же ВУЗ!

И многие мамы с ней согласились, что да, в ВУЗ надо было самой поехать. Грудью встать.

Ну теперь-то мне все стало ясно. А то я удивлялась, кто эти родители, которые своих 10-летних детей переобувают перед школой. Встанут в проеме, не обойти, и снимают ботиночки. Наверное это те самые родители, кто по малейшему хныку , несутся с лопаткой наперевес в песочнице, защищать свое чадо. Это те самые, кто бесконечно уточняют «что задано», считая это своей обязанностью, а не ответственностью ребенка. В психологии есть такой термин: передать ответственность. Это не значит сделать из ребенка тряпичную куклу себе на радость. Ведь так удобно набросать ему в обязанности убирать комнату, возвращаться вовремя и не играть с плохими мальчишками. А это значит, что будет человек, который понимает причинно-следственные связи своих поступков.

Мы с дочкой стоим возле физмат кафедры.

- Проходной у нас 403 балла, - рассказывают представители ВУЗа.

Я шепотом: а сколько баллов ЕГЭ?

И все головы на меня рррраз! Кто эта женщина? Как можно такое не знать?

Дочка мне тоже шепотом: 100 баллов за экзамен.

Одна мама не выдержала моего невежества и говорит с укором:

- Как же вы поступать будете?

Пристыдила.

Я все равно ничего не поняла: если максимум 100 и 4 экзамена, то как может быть 403? (Моя математичка может мной гордиться!)

И все мамы опять на меня зырк! И дочка ещё тише: маааам, это дополнительно баллы за Олимпиады, ГТО, медаль.

И все так с уважением на нее, будто она тут теорему Фирма сходу рассказала. А я стою, как мать-двоечница, позорю свою дочь. И другие мамы про меня думают: «ЭТА наверняка даже ВУЗ ребёнку не выбрала».

А потом они совсем ушли в математические дебри, что-то там про программирование, я и слов таких не знаю, хоть и филолог. Я постояла послушала и ушла кофе пить. А дочку там оставила. И все наверное решили, что она мне вообще не родная. А я решила, что это ее жизнь. И немножко дала ей выбрать. Как в детстве: яблоко или груша? Гимнастика или плавание? Думаю, и с ВУЗом разберётся.

Мое дело поддержать, помочь, обсудить. Но как я могу за нее выбрать ее будущее? Никак.

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