2019-09-19T16:35:57+03:00
Дом. Семья

Мама и папа это «топливо», на котором дети выходят на орбиту

О плюсах и минусах интенсивного родительства
Ярослав КОРОБАТОВзав. отдела науки
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Родители склонны преувеличивать роль собственной личности в истории. На самом деле это большая иллюзия - думать, что мы что-то держим под контролем.Родители склонны преувеличивать роль собственной личности в истории. На самом деле это большая иллюзия - думать, что мы что-то держим под контролем.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Родители склонны преувеличивать роль собственной личности в истории. На самом деле это большая иллюзия - думать, что мы что-то держим под контролем. Я это понял, когда мы «поступали» в вуз своего старшего. В те благословенные времена появилась возможность подавать документы сразу в пять вузов. Наш выпускник на вопрос: куда ты хочешь поступать? - отвечал глубокомысленным молчанием. Мы с женой тоже «плавали» в этой теме. Несколько вечеров все это обсуждалось на семейном совете и в итоге мы пришли к выводу, что если он поступит в Лингвистический университет на отделение, которое готовит военных переводчиков, то нанесет наименьший ущерб Отечеству. Но сюда помимо баллов ЕГЭ, нужно было сдать внутренний экзамен по иностранному языку и нормативы по физической культуре - бег, подтягивание и что-то еще. Шанс сдать английский у него был, поскольку всеми правдами и неправдами мы его загоняли на языковые курсы. За физкультуру вообще не беспокоились, к окончанию школы у него был первый юношеский разряд по боксу. Мы все хорошо продумали, но за три дня до сдачи нормативов наш абитуриент ломает ногу, гоняя в футбол во дворе. И ни разрядная книжка, ни спортивные грамоты в зачет нормативов, увы, не идут. Все наши далеко идущие планы рухнули и сын мгновенно из гуманитария переквалифицировался в технаря, поскольку для страховки мы еще подавали документы в МАИ на отделение, точное название которого я так и не выучил - что-то связанное со строительством стартовых ракетных комплексов. Что не помешало ему после выпуска работать аналитиком в авиакомпании…

Следует ли из этой истории, что родителям следует самоустраниться и пустить свое чадо плыть по воле волн? Мол, жизнь все расставит по своим местам? Мне кажется это неправильно. Во-первых, именно вы выбираете среду для своего отпрыска, когда решаете в какую школу он пойдет. Это может быть школа, где плохой ученик достоин сожаления в глазах одноклассников. Или ребенок может попасть в учебное заведение, где наоборот - отличник это лох и аутсайдер. Можно, конечно утешать себя мыслью, что пройдя 11 школьных лет дорогой скорби, ваше чадо только закалит свою волю и характер. Такое тоже возможно. Но больше шансов, что этот опыт поможет ему стать неврастеником.

Является ли преступлением против счастливого детства интенсивное родительство, когда мамы и папы бросают свои дела и начинают делать из ребенка супергероя? То есть тратят кучу времени, денег и усилий, чтобы запихать его в максимально возможное количество кружков, спортивных, музыкальных языковых школ и так далее. Можно, конечно, этого и не делать, но тогда велик риск, что ваш ребенок проиграет борьбу за место под солнцем. Во многих сферах деятельности специализация начинается очень рано. Поэтому чтобы ребенок достигнуть там хоть каких-то профессиональных высот родители должны выступать в роли ракеты-носителя, которая выводит «корабль» на орбиту.

Да, раньше было по другому. Но раньше великий Валерий Харламов начал заниматься хоккеем в 14 лет. Сегодня если в этом возрасте даже потенциальный гений придет в спортшколу, его даже смотреть не будут, потому что он безнадежно отстал и это отставание уже не отыграть.

Более того, если в спорте вы не будете ежедневно помогать ребенку и жить его жизнью, ему очень трудно будет выстрелить. Это не значит, что вы должны выходить за него на поле. Но привезти, увезти, вовремя покормить, договориться о дополнительных занятиях, организовать день так, чтобы у него осталось время сделать уроки и поспать - кроме вас это никто не сделает. Это не значит, что вы растите маменькиного сыночка. Уверяю, что «рабочий день» ребенка, который серьезно занимается спортом, значительно длиннее и интенсивнее, чем у взрослого. Дети имеют законное право на такое внимание. То же самое и с учебой: как бы легко ему не давались физика с математикой, на голом энтузиазме без репетиторов и курсов он дальше районной олимпиады не пройдет. И значит родители снова должны выйти на авансцену. Если, конечно, ребенок хочет, чтобы ему помогли.

Но есть одно важно «но». В какой-то момент, эта отработавшая «родительская» ступень будет отстреляна и ваш «космический корабль» полетит дальше по собственной жизненной траектории. Ребенок сам будет принимать решения кем быть и что делать. А ваша миссия сведется к тому, чтобы сохранить с ним теплые и близкие отношения.

Безусловно, случается, что мамы и папы теряют голову и это интенсивное родительство принимает маниакальные и экстремистские формы. Или «предки» не могут найти в себе силы вовремя соскочить с «поезда» и отойти в сторону. Но стоит ли их так сильно осуждать за то, что они не знают меры в том, что долгое время составляло смысл жизни?

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Мы подумали, и я решил. Почему родители решают за детей их будущее

Зинаида ЛОБАНОВА, колумнист "КП" и автор канала про подростков «Планше и Бланманже»

Сразу в начале учебного года в школе строго сказали: пора уже определиться с выбором в жизни. Для начала – что сдавать по ОГЭ (дочь в 9 классе). Вот план на ближайшие 9 месяцев. Все силы на эти предметы, чтобы не опозорить школу. Ну и в перспективе решить, что сдавать на ЕГЭ, приглядеть себе ВУЗ, узнать какой туда проходной балл. Короче, нет никакой возможности лирически пустить жизнь на самотек. Поэтому сентябрь – месяц открытых дверей. ВУЗы, кружки, спецшколы, где готовят к сдаче экзаменов и поступлению. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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