2019-09-20T01:26:45+03:00
Общество

Феномен сериала «Беверли-Хиллз, 90210»

Любимые актеры «Беверли-Хиллз 90210», навсегда изменившего наше представление о молодежных сериалах, вернулись! В подписке онлайн-кинотеатре ivi появились серии нового проекта BH90210, а также все десять сезонов оригинального шоу
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Сериал BH90210. Снова вместе! Беверли Хиллз 2019.

А мы разбираем, в чем заключается феномен популярности сериала о калифорнийских школьниках, живущих в одном из самых престижных районов Лос-Анджелеса.

В центре сюжета оказались близнецы Брендон и Бренда, переехавшие с семьей из штата попроще и сразу оказавшиеся в эпицентре событий.

Нам, рядовым зрителям, немного завидовавшим богатым персонажам, были близки их подростковые проблемы, не потерявшие актуальности и в 2019 году. Мы видели в этих ребятах себя, потому что занимались ровно тем же: влюблялись, дружили, ссорились, с неохотой учились и взрослели. И наши насущные проблемы, и пути их решения практически не зависели от того, какого мы были происхождения. Показанное на экране было близко всем.

Многогранные глубокие личности главных героев и хорошая порция юмора сделали проект феноменально популярным - «Беверли Хиллз, 90210» показывали во всем мире. Сериал стал одним из символов той эпохи, наравне с видеомагнитофоном, VHS-кассетой, жвачкой Turbo, огромными челками и джинсами-варенками.

Спустя девятнадцать лет после завершения «Беверли-Хиллз, 90210», создатели и актеры воплотили нашу заветную мечту – вернулись с новым проектом. Культовый актёрский состав, вместе с которым рос весь мир, вернулся. В сериале BH90210 мы не увидим только Люка Перри, скончавшегося в марте 2019 года.

Зрителей ждет неожиданный твист – согласно задумке создателей, полюбившиеся фанатам актеры будут играть не своих персонажей из культового сериала, а взрослые версии самих себя. Так, Габриель, Шеннен, Дженни, Брайан, Джейсон, Тори и Йен воссоединяются, когда один из них предлагает «перезапустить» «Беверли-Хиллз, 90210». Однако все может обернуться совсем не так, как рассчитывали герои. Что произойдет, когда первая любовь, старые друзья и враги соберутся вместе после долгого перерыва?

Работая над BH90210, создатели сделали так, чтобы это был совершенно новый проект, но с отсылками к важным и запоминающимся моментам оригинала. Это проявляется уже с первых минут: музыка для них была написана заново, но в ней, нашлось место для «двух хлопков», с самого начала ставших одной из визитных карточек сериала.

Также в списке ностальгических пунктов уже отработаны закусочная «Peach Pit» и красное выпускное платье Донны.

С нетерпением ждем еще больше отсылок, цитат и пасхалок и мечтаем, чтобы успех BH90210 вдохновил на продолжение еще и создателей «Друзей».

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