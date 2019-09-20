«Современными должны быть гаджеты, а мужик - настоящим!»

Наш колумнист поднял очень актуальный вопрос: может ли семья быть счастлива, если муж мало зарабатывает? В качестве примера автор привела семью Захара и Лены, где он - бедный художник, а она - дочь богатых родителей, однако уже пять лет они счастливы в браке. Так в деньгах ли счастье?

Юля:

Хорошо быть счастливым, пока в дом не постучалась болезнь или семья не решила завести детей. Сейчас они живут в тепличных условиях, все хорошо, но что будет, когда Лена и Захар столкнуться с реальными взрослыми трудностями? Судя по степени его инфантильности, там будет только паника.

Светлана:

Как говорит героиня фильма «Курортный роман»: а может, он хорош в постели?!

Анна:

Статья просто списана с меня. Только мама моя не пилила зятя, а помогала его одевать и кормить да за внуком присматривать. А знаете, чем закончились 16 лет счастья? Мой муж полюбил другую, а потом она уже вкалывала на него... Я прошла через жуткую депрессию, сын вырос, у него своя жизнь, а я вспоминаю те молодые годы с глубоким чувством сожаления, и, несмотря на то что я не одинока, счастливой стать больше так и не удалось.

Вика:

Этой паре повезло, что их скрепляют культурные ценности, без оглядки на цену колбасы, но это скорее исключение из правил. Люди разного достатка сильно различаются по набору социальных маркеров: выбору курорта, предпочтениям в вине, досуге, одежде, и это не мелочи, потому что они определяют человека. И если твой партнер привык к норковой шубе, тяжело будет его убедить, что в синтетическом пуховике тоже норм.

Нюта:

Вот ведь народ у нас... Живут люди, любят друг друга, ну нет курортов и столового серебра, зато глаза от счастья светятся пять лет. Лучше выйти за денежный мешок и жить с тошнотой и ненавистью? Каждый сам решает, какая сторона счастья его устраивает.

Легко ли ужиться с человеком, который носит не ту одежду, слушает не ту музыку, любит не ту живопись? И вообще очень несовременный. Такой вопрос задал наш автор читателям, и им нашлось, что ответить.

Саша:

Слушайте, но мы все действительно социальные животные и зависимы от оценки окружающих, и красивыми поступками в ресторане не расплатишься. Девушка-то права, что хотела как-то осовременить возлюбленного.

Маша:

Современными должны быть гаджеты, а мужик - настоящим. И если он уже проявил себя как джентльмен, то что тут долго думать?!

Наина:

На самом деле со стороны эта история смахивает не на то, что девушка все осознала и нашла-таки свое счастье, а что вернулась к проверенному варианту, после того как любитель устриц оказался ветреным бабником. А для нормального мужчины это было бы сильным ударом по самолюбию. Разве нет?!

Виктор:

Я, конечно, не женщина, но по мне так лучше быть одной, чем выбирать между такими радикальными вариантами: один бабник и много дует в уши, другой - поклонник библиотек и вельветовых штанов. А что, нормальные мужчины даме не попадались? Я бы поискал.

Мирра:

Такие истории заставляют верить, что есть любовь. И парень поступил благородно, дождавшись мечущуюся натуру, и девушка поняла, кто на самом деле чего стоит.

Валерия:

Вот сколько раз уже убеждалась, что самая крепкая любовь вырастает из большой дружбы. И вот еще пример.

Оказывается, в жизни так бывает: когда долго и упорно ждешь принца, он может и не прийти, а вот если расслабиться и получить удовольствие от жизни, он тут же нарисуется. У читателей на сайте kp.ru тоже есть свое мнение на этот счет.

Саша:

Все эти разговоры про предопределенность встреч - такой миф, на котором спотыкалась не одна адекватная девушка. Может быть, хватит уже жить по заветам Золушки? Просто не надо пускать это дело на самотек, а больше работать над поиском хорошего мужчины.

Маша - Саше:

А я верю, что мужчины приходят в жизнь не просто так, а как учителя. И все способствует какому-то духовному росту, потому и нельзя встретить его по расписанию. Для каждого жизненного отрезка - свои партнеры.

Федор:

Да ладно, любая судьбоносная встреча - это результат везения. Повезло - будешь счастлив в браке, не встретил того самого - быть тебе холостяком/холостячкой. Но это не значит, что не надо искать, просто делать это надо легко, играючи. Тогда и встретить единственного шансы гораздо выше.

Нина:

Увы! Жизнь нам не выписывает никаких гарантий долгой счастливой жизни. Сегодня кажется, что ты с этим человеком проживешь всю жизнь, а однажды ночью просыпаешься и понимаешь, что рядом с тобой совсем чужой тип.

Миранда:

Моя подруга в 25 лет задалась целью выйти замуж: сайты знакомств, друзья, бары, спортзал - все средства для поиска суженого. Убивалась года четыре, а попадались все не те. Плюнула и завела собаку. И через три месяца во дворе встретила такого же собачника. Сначала гуляли, смеялись над ерундой, а потом и поженились.

Вероника - Миранде:

Я поэтому никогда по поводу своего замужества не парилась, знала, что на каждую крышку найдется своя кастрюлька. И когда мужа повстречала, сразу поняла: тот самый! Мы поженились через две недели после знакомства.