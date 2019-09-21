Никита Михалков назвал главную проблему российского кино

Отец-основатель международного кинофестиваля «Евразийский мост», который проходит в Крыму четвёртый год подряд, приехал в Ялту после долгого перерыва. Прошлой осенью Никита Михалков не смог присутствовать из-за сложной операции на ноге. А на этот раз в день открытия фестиваля 20 сентября мэтр, хоть и появился на красной дорожке с двумя костылями, держался уверенно и все 15 минут общения с прессой стоял на своих двоих без всякой поддержки.

- Какая сегодня главная проблема у российского кино? - спросили у Никиты Сергеевича журналисты.

- Технологически мы можем снимать что угодно, учиться у кого угодно. Но сегодня есть дефицит личной точки зрения режиссёра - во что я верю, чего я хочу добиться своей картиной. Мы должны снимать кино не в угоду западным фестивалям, а работать для зрителя. И показывать ему то кино, которое является выражением наших чувств и мыслей, которые разделяют другие люди - вот это и есть настоящее искусство.

- Говорят, чтобы нашу картину оценили на западе, надо показать, что у нас все в разрухе. Это так?

- Сегодня? Да.

- А почему?

- Да потому что там не хотят, чтобы мы имели свою точку зрения, свою волю и свою правду. А мы имеем, не пляшем под их дудку и тем раздражаем. Нас пытаются опустить и не дать нам возможности верить в себя. По их сценарию, мы должны считать себя полными ничтожествами и думать, что ничего не можем сами. Хотя многие мировые идеи в технике и науке украдены у нас. Американцы, например, сумели заставить своего зрителя полюбить национальное кино. И у нас это было до девяностых годов. Потом начали копировать чужое, все потеряли. Сейчас, слава богу, отходим от этого, постепенно выздоравливаем.

- Никита Сергеевич, а есть ли политический посыл в том, что фестиваль проводится в Ялте?

- Да кому что мы будем доказывать? Крым наш и точка!

Михалков хорошо восстанавливается после операции - все 15 минут общения с прессой мэтр держался без всякой поддержки

Приехал на церемонию открытия и министр культуры РФ Владимир Мединский. Его тоже спросили о политическом подтексте кинофестиваля. Чиновник, отвечая, обвёл рукой зал:

- Да вы посмотрите, сюда приезжают кинематографисты из Азии и стран Европы, независимо от позиции их правительства, которое чопорно не признает воссоединение России с Крымом. А их культурные элиты это признали, и они сегодня здесь. Кстати, сегодня годовщина Каннского кинофестиваля - он впервые начался 20 сентября 73 года назад. Его создавали, чтобы затмить Венецианский фестиваль. И это удалось. Я надеюсь, и мы под руководством Никиты Сергеевича теперь и мы сумеем затмить Каннский кинофестиваль.

Михалков в ответ не растерялся и перед всем залом попросил у Мединского денег:

- Вы Ялтинскому фестивалю дайте пожалуйста побольше, чем даёте Каннам. Вот тогда это будет справедливо.

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Ялта, сентябрь, кино: сегодня в Крыму уже в четвёртый раз стартовал международный кинофестиваль «Евразийский мост». Знаменитости по красной дорожке шли одна за другой: Ольга Кабо, Сергей Рост, Кирилл Плетнев, Александр Петров, Кристина Асмус... Кинорежиссёр Никита Михалков, по инициативе которого и был создан фестиваль, появился на костылях - артист все ещё восстанавливается после нескольких сложных операций на ноге. Михалков, судя по всему, наконец идёт на поправку, по крайней мере, уже может самостоятельно стоять, ни на что не опираясь (подробности)