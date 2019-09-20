2019-09-20T21:20:29+03:00
Звезды

«В моем телефоне есть секреты»: Александр Петров в кепке имени себя рассказал о шансах на «Оскар» своего нового фильма

На международном кинофестивале «Евразийский мост» актёр представил ленту об украденном мобильнике [фото, видео]
Алена МАРТЫНОВА
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Александр Петров, в отличие от нарядных коллег, не стал облачаться в рубашку и костюмАлександр Петров, в отличие от нарядных коллег, не стал облачаться в рубашку и костюмФото: Алена МАРТЫНОВА
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Ялта, сентябрь, кино: сегодня в Крыму уже в четвёртый раз стартовал международный кинофестиваль «Евразийский мост». Знаменитости по красной дорожке шли одна за другой: Ольга Кабо, Сергей Рост, Кирилл Плетнев, Александр Петров, Кристина Асмус... Кинорежиссёр Никита Михалков, по инициативе которого и был создан фестиваль, появился на костылях - артист все ещё восстанавливается после нескольких сложных операций на ноге. Михалков, судя по всему, наконец идёт на поправку, по крайней мере, уже может самостоятельно стоять, ни на что не опираясь.

Александр Петров, в отличие от нарядных коллег, не стал облачаться в рубашку и костюм. На церемонию актёр приехал в хипстерских штанах, кроссовках, кожаной куртке и кепке с надписью “Petrov”. На вопрос, где купить такую, актер лишь отшутился: «Лимитированная коллекция».

Кирилл Плетнев Фото: Алена МАРТЫНОВА

Кирилл ПлетневФото: Алена МАРТЫНОВА

К слову, Петров в этот вечер был особенным гостем: он представлял фильм «Текст», в котором сыграл главную роль и у которого в день открытия состоялась мировая премьера (в прокат лента выйдет только через месяц, 24 октября). Этот проект – экранизация одноименного бестселлера Дмитрия Глуховского о 27-летнем парне, который семь лет отсидел по ложному обвинению в распространении наркотиков. Все эти годы герой Петрова мечтал отомстить полицейскому, из-за которого оказался за решеткой, и в итоге получил доступ к смартфону, а заодно и всем тайнам своего врага...

Ольга Кабо Фото: Алена МАРТЫНОВА

Ольга КабоФото: Алена МАРТЫНОВА

Прокатчики уже заявили, что «Текст» сможет побороться за «Оскар», которым давно грезит Петров: актёр не раз признавался, что эта статуэтка - его главная мечта.

Но о самом фильме в этот вечер актёр не слишком распространялся. Слушая вопросы журналистов, о чем картина, Петров откровенно скучал - «Не смотрели? Тогда посмотрите, хороший фильм», а ещё спрашивал в лоб: «А книжку вы читали? Нет? Жаль».

Александр Петров в кепке имени себя Фото: Алена МАРТЫНОВА

Александр Петров в кепке имени себяФото: Алена МАРТЫНОВА

- Александр, а в вашем шкафу, точнее телефоне, скелеты есть? - спросила артиста «КП». - Представляете, если бы кто-то завладел вашим мобильником?

- Да, конечно, у всех в телефоне есть тайны... На самом деле, это очень хороший фильм на злободневную тему. Знаете, сколько раз в день в день человек, средний такой московский парень, например, прикасается к телефону? 2500! Две с половиной тысячи раз мы прикасаемся к этой штуковине вместо того, чтобы трогать своих близких людей! Такой сюжет - о пропавшем телефоне - в мире ещё никто не снимал.

Сергей Рост Фото: Алена МАРТЫНОВА

Сергей РостФото: Алена МАРТЫНОВА

- Говорят, фильм сможет претендовать на «Оскар» - его ради этого даже запустили в ограниченный прокат раньше намеченного срока.

- Посмотрим. Мне бы, конечно, этого очень хотелось. Думаю, у «Текста» есть все шансы попасть в шорт-лист.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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