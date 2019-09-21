2019-09-21T17:10:53+03:00
Звезды

«Это не пошлость, а реальная жизнь»: Кристина Асмус рассказала, как решилась на постельную сцену в новом фильме

Ради роли в ленте 18+ актриса впервые полностью разделась на экране и сама снимала интимные кадры на телефон [эксклюзив kp.ru]
Алена МАРТЫНОВА
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Для тех, кто помнит Кристину по роли наивной и невинной Вари Черноус из «Интернов», такая роль стала потрясениемДля тех, кто помнит Кристину по роли наивной и невинной Вари Черноус из «Интернов», такая роль стала потрясениемФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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За месяц до старта проката фильма «Текст» с Кристиной Асмус и Александром Петровым в главных ролях ленту повезло увидеть гостям кинофестиваля «Евразийский мост», проходящего в Ялте. Фильм о том, как мобильник героя попадает в чужие руки и открывает все самые интимные тайны (на самом деле, не об этом, но впервые столько внимания в кино уделили незаменимому в нашей жизни гаджету) у зрителей вызвал неоднозначную реакцию. Пока одни хвалили «Текст» за честность и смелость, другие (в основном, зрители старшего поколения) ругали за «чернуху». Мол, герои «Текста» говорят матом, а действительность в кадре серая и беспросветная.

Постельную сцену с участием Ивана Янковского и Кристины Асмус, в которой актриса впервые полностью обнажилась, для натуральности снимали без прикрас: крупные планы, неловкие позы, голые тела, прыгающая картинка. Чтобы зритель поверил, режиссёр не стал лепить голливудскую эротику, а показал настоящее «хоум видео», которое может оказаться в мобильнике любого из нас. Для тех, кто помнит Кристину по роли наивной и невинной Вари Черноус из «Интернов», такая роль стала потрясением.

- Кристина, сложно вам было решиться на такую откровенность? - спросили мы актрису. - Не боялись, что зрителя покоробит - мол, зачем вообще такое показывать...

- На самом деле, вы первый человек, с которым я об этом говорю, потому что мы все вчера первый раз увидели фильм, и ещё никакой обратной связи не получали.

- Ну, многих поразила ваша смелость...

- Я переживала по поводу этой сцены, но когда я вчера смотрела фильм, она меня не шокировала. На самом деле, когда я только пришла на пробы к режиссеру Климу Шипенко, мы сразу с ним сразу это обговорили. И он сказал: «Для меня это принципиально важный момент, чтобы героиня была абсолютно обнаженной - как есть, как в жизни». И меня это нисколько не смутило.

Кристина Асмус рассказала, как решилась на постельную сцену в новом фильме

Кристина Асмус рассказала, как решилась на постельную сцену в новом фильме

- То есть полностью доверились?

- Да. Клим Шипенко выбрал очень достоверный способ повествования. Если мы обнажаем душу, почему не можем обнажить тело? Почему мы вдруг здесь должны играть в поддавки и идти на какие-то компромиссы? Это же часть нашей жизни, и часть жизни героев фильма. Герой Саши Петрова завладел чужим телефоном и практически чужой жизнью. Ему в руки попало то, что не должно было попасть ни при каких обстоятельствах. Телефон и все, что в нем хранится, это очень личное, и мы хотели показать это зрителю.

- Сложно было снимать?

- Эту сцену с Иваном Янковским, да и все другие видео из мобильника мы реально снимали на мобильный телефон. Все было снято нами - мной и Ваней. Если бы мы тут начали искать какие-то планы, шторки, трусики, монтажные приемы, что-то замазывать, во что бы мы превратились? Если мы говорим про жизнь, то зачем все это? Я вчера на экране увидела жизнь, а не просто посмотрела кино. Я вместе с героями прожила эту историю - я ее выстрадала, я ее выблевала, шлейф был долгий, как и у многих зрителей.

И я благодарна журналистам сегодня, что на пресс-конференции не было этих глупых вопросов - «А как отреагирует муж, а были ли у вас какие-то разговоры по этому поводу». Я очень этого боялась! Для меня это странно, ведь это часть моей профессии. И для меня это супер-роль, ради такого материала приходят в профессию. Ради таких режиссеров как Клим Шипенко - умных, тонких, деликатных - приходят в профессию. И я счастлива, что я являюсь частью этой команды. Вчера посмотрела фильм и поняла - все не зря. И спасибо, что вы не видите в этом никакой пошлости, а видите реальную жизнь.

Фильм "Текст" (2019) - Трейлер.

Сам режиссёр Клим Шипенко признался, что ему не пришлось «ломать» Кристину ради той самой сцены:

- Она сама хотела, чтобы все было также, как в жизни. Нам важно было показать, что владение чужим телефоном открывает доступ ко всем аспектам жизни, и к сексу в том числе, ведь это важная часть нас. Хотя сцена, конечно, очень смелая. Тем более, Кристина играет ту же роль в спектакле по книге «Текст», и там, конечно, нет ничего подобного - никто не обнажается, о том, что герои снимали секс на видео, говорят полунамёками. Понятно, это все-таки сцена. А у нас в кино все получилось очень по-честному.

- В кинотеатрах фильм покажут как есть или придётся что-то замазать?

- Конечно, в широкий прокат мы это так не выпустим. В фильме герои смотрят порно, мы его заменим на позволительные картинки, чтобы все было по закону. А по закону нельзя показывать гениталии, остальное - с маркировкой 18+ - разрешено. Так что в российских кинотеатрах будет цензурная версия. А на международные фестивали мы повезём все-таки оригинал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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