2019-09-21T19:20:10+03:00
Происшествия

В Москве пропала 14-летняя спортсменка из Абхазии

Она прилетела в столицу одна без родителей и в тот же день исчезла
Павел КЛОКОВ
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Фото: facebook.com/MVD.Abkhazia/Фото: facebook.com/MVD.Abkhazia/
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Тревогу бьет милиция Абхазии, объявившая в розыск юную теннисистку Эрику Романовну Кварчия (2005 года рождения).

«Она прилетела в Москву из Самары 18 сентября, - говорится на странице МВД Абхазии в Фейсбуке. - В последний раз ее видели в аэропорту Внуково. По настоящее время ее местонахождение неизвестно. Просьба к друзьям, сокурсникам и знакомым девушки сообщить любую информацию приватно на данной странице или сообщением мессенджера Whatsapp и Telegram на номер +7 (940) 920-20-95. Также можно связаться по телефону +7 (940) 925-85-89».

Комментарии к этому посту в основном трогательного характера. Девушке желают здоровья и, конечно, поскорее найтись. Но есть и те, кто недоумевает - как это возможно, чтобы 14-летний ребенок один путешествовал на самолете.

Одна женщина сообщила, что в одном из пабликов видела видео с камер наблюдения, на котором Эрика подошла к молодому человеку с бородой. После чего они обнялись и пошли.

«Так мило обнялись... - заметила женщина. - Может, и, правда, вышла замуж?».

Неделю назад Эрика Кварчия взяла золото на Всероссийском Сочинском турнире по настольному теннису Фото: Facebook

Неделю назад Эрика Кварчия взяла золото на Всероссийском Сочинском турнире по настольному теннисуФото: Facebook

К поискам тем временем подключилось и посольство Абхазии в России.

Известно, что неделю назад спортсменка взяла золото на Всероссийском Сочинском турнире по настольному теннису (в парном смешанном разряде). И стала мастером спорта.

В пресс-службе МВД РФ по городу Москве информации по этому случаю нет. Дозвониться до Следственного комитета пока не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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