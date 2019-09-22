2019-09-22T12:38:18+03:00
Звезды

Александр Розенбаум - о своём первом после выписки из больницы концерте: «...А Розенбаум со сцены и не уходил»

Об этом народный артист рассказал нашему обозревателю Александру Гамову на сайте kp.ru
Александр ГАМОВ@gamov1
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Александр РозенбаумАлександр РозенбаумФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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- Здравствуйте, Александр Яковлевич! Это Гамов из «Комсомолки».

- Да, привет.

- Просто я посмотрел с утра - все СМИ, в том числе и "Комсомольская правда", очень так хорошо осветила ваш концерт, который прошёл вечером 21-го в Санкт-Петербурге. У вас у самого как впечатления?

- Ты без диктофона?

- Я всегда с диктофоном.

- ...Не думаю, что нужно - на диктофон. А так – у меня впечатления хорошие, все получилось.

- Это - нормально, это - на диктофон! Скажите... Вот где-то мелькает все же мысль, типа: Розенбаум вернулся. Но Розенбаум же и не уходил!

- Розенбаум не уходил. Розенбаум – нормальный человек из мяса и костей, который может заболеть, который может поправиться, у которого есть те же заботы и радости, и печали, как у любого человека, живущего на этой планете.

Поэтому - никаких трагедий я не вижу.

Александр Розенбаум написал песню Косте Цзю.

- И мы не видим.

- Я думаю, что хотят какие-нибудь горести для Розенбаума только те, кто его глубоко не любит. Такие есть. Но им обломается. По-любому.

- Скажите, когда вас ждать в «Комсомолке»?

- Мы без диктофона с вами договоримся и все продумаем.

- Мы рады, что так все получилось.

- У нас выхода другого нет.

- У нас - тоже.

- Мы должны трудиться. И трудиться как можно лучше и как можно дольше.

- Удачи! До встречи!

Александр Розенбаум - о своём первом после больницы концерте: «...А Розенбаум со сцены и не уходил»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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