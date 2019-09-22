Александр Розенбаум - о своём первом после выписки из больницы концерте: «...А Розенбаум со сцены и не уходил»
- Здравствуйте, Александр Яковлевич! Это Гамов из «Комсомолки».
- Да, привет.
- Просто я посмотрел с утра - все СМИ, в том числе и "Комсомольская правда", очень так хорошо осветила ваш концерт, который прошёл вечером 21-го в Санкт-Петербурге. У вас у самого как впечатления?
- Ты без диктофона?
- Я всегда с диктофоном.
- ...Не думаю, что нужно - на диктофон. А так – у меня впечатления хорошие, все получилось.
- Это - нормально, это - на диктофон! Скажите... Вот где-то мелькает все же мысль, типа: Розенбаум вернулся. Но Розенбаум же и не уходил!
- Розенбаум не уходил. Розенбаум – нормальный человек из мяса и костей, который может заболеть, который может поправиться, у которого есть те же заботы и радости, и печали, как у любого человека, живущего на этой планете.
Поэтому - никаких трагедий я не вижу.
Александр Розенбаум написал песню Косте Цзю.
- И мы не видим.
- Я думаю, что хотят какие-нибудь горести для Розенбаума только те, кто его глубоко не любит. Такие есть. Но им обломается. По-любому.
- Скажите, когда вас ждать в «Комсомолке»?
- Мы без диктофона с вами договоримся и все продумаем.
- Мы рады, что так все получилось.
- У нас выхода другого нет.
- У нас - тоже.
- Мы должны трудиться. И трудиться как можно лучше и как можно дольше.
- Удачи! До встречи!
Александр Розенбаум - о своём первом после больницы концерте: «...А Розенбаум со сцены и не уходил»
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