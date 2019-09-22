2019-09-22T01:04:31+03:00
Звезды

Александр Розенбаум дал первый концерт после операции

К дню рождения своего лучшего друга Кости Цзю артист написал ему песню про хуки и апперкоты
Алена МАРТЫНОВА
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Александр Розенбаум дал первый концерт после операцииАлександр Розенбаум дал первый концерт после операцииФото: Борис КУДРЯВОВ
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Первый концерт гастрольного тура Александра Розенбаума в родном Петербурге 21 сентября, который был под угрозой срыва из-за операции певца, все-таки состоялся. 68-летний Александр Яковлевич за два часа на сцене ни разу не присел и выглядел отлично, особенно в первом отделении, когда вышел на сцену в костюме и белой рубашке. Кроме того, аж три песни Розенбаум исполнил на бис. Тем не менее, внимательные поклонники заметили, что артист часто вытирал пот красным полотенцем и, обращаясь к залу, немного хрипел.

- Я так рад, что вы все сегодня пришли, - сказал певец зрителям. – Хотя я и сам мог пропустить это мероприятие. У моего лучшего друга, боксера Кости Цзю позавчера был день рождения. Он сейчас в Екатеринбурге на финале чемпионата мира по боксу. И если бы не выступление, я бы к нему рванул поздравить. Но не смог – готовился к нашей с вами встрече. Теперь придется поздравлять со сцены, я ему написал шутливую песню про хуки и апперкоты.

Этот сольник в Питере стал для Александра Розенбаума первым после операции, которую артист перенес 2 сентября. Выписали певца спустя 10 дней, и по неофициальной информации, все это время он отходил от удаления опухоли. Правда, сам музыкант категорически отрицает, что речь идет об онкологии.

Фото: instagram.com/wowsmetanki/

Фото: instagram.com/wowsmetanki/

- Мне стыдно за медиков, которые вместо того чтобы лечить и вселять оптимизм, сливают журналистам информацию, которую по закону не должны разглашать, - возмутился тогда Народный артист России, который, к слову, и сам когда-то работал врачом «скорой помощи».

Напомним, слухи о болезни Розенбаума появились летом прошлого года. Тогда в одном из телешоу Иосиф Кобзон рассказал, что рекомендовал другу своих докторов из клиники, где рак лечат лучшие специалисты.

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Беспокойство поклонников 67-летнего Александра Розенбаума не было безосновательным: слухи об операции и последующем переводе в палату реанимации оказались правдой. Об этом «Комсомольской правде» рассказала продюсер певца Белла Купсина (подробности)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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