Россию опять хотят не пустить на Олимпиаду

В понедельник в Токио состоится исполком Всемирного антидопингового агенства (ВАДА), где вновь будет решаться судьба наших спортсменов.

На кону не только поездка на Олимпиаду в Токио-2020, но и аккредитация Российского антидопингового агенства (РУСАДА). Английские газеты уже пишут, что Российских легкоатлетов вновь могут не допустить на Игры, поскольку данные, которые были выданы ВАДА Московской антидопинговой лабораторией, якобы сфальсифицированы.

К таким вбросам накануне заседаний мы уже привыкли и можно было бы не обращать на них внимание, но на этот раз все очень серьезно. О том, что в нашем спортивном королевстве до сих все очень запущено, еще на прошлой неделе раструбил на весь мир глава Российского антидопингового агенства (РУСАДА) Юрий Ганус.

В среду во француской L’Equipe (а не в нашей прессе!) вышло интервью с Ганусом, где он призвал уйти в отставку все руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Мол дела настолько плохи, что нужны радикальные меры.

«Пока мы не будем честны сами с собой, международное сообщество не сможет снять санкции с России», — говорил в этом интервью Ганус и фактически наехал на министра спорта Павла Колобкова, который покрывает главу ВФЛА Дмитрия Шляхтина.

А еще руководитель РУСАДА обвинил спортсменов из Чувашии в переливании крови… Что тут началось! 9 чувашских спортсменов подали иск на Гануса. Исковое заявление подписали семь легкоатлетов, а также по одному представителю спортивной гимнастики и борьбы.

Система сопротивляется. Недоумение выразили и в Олимпийском комитете России. На руководителя РУСАДА стали давить с разных сторон, чтобы он отказался от своих слов. Но Ганус стоял на своем.

«Все интервью в принципе верно, вопрос только в формулировке терминологии нарушений, фамилий там нет, я не знаю, о чем речь. Это цена нашей независимости… Я не завидую правительству Чувашии, лучше бы они этого не делали, это реальная история, а не "фейк ньюс". Нужно сделать правильные выводы", - приводит слова Гануса российские информагенства.

Напомним, что Всероссийская федерация легкой атлетики по-прежнему не восстановлена в правах в Международной федерации легкой атлетики и наши легкоатлеты вынуждены выступать в международных турнирах под нейтральным статусом. На чемпионат мира в Катаре, который пройдет с 27 сентября по 6 ноября, 29 российских спортсменов отправятся под белым флагом.

Но что еще должно произойти, чтобы наши спортивные чиновники разобрались между собой? Или эту систему действительно надо лечить хирургическим вмешательством, причем под присмотром иностранных «врачей».