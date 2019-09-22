Американский перебежчик Джон Дуган — «КП»: «Есть ли у меня компромат на принца Эндрю? Возможно…»

Британские СМИ бьют тревогу: по мнению источников из спецслужб, Россия может владеть убойными уликами на их принца Эндрю. 59-летний член королевского семейств любил летать через океан в гости к американскому миллиардеру Джеффри Эпштейну.

Этот авантюрист, сколотивший состояние на финансовых спекуляциях, оказывал доброй половине мировой элиты услуги интимного толка. Его поместья в нескольких штатах, включая флоридский округ Палм-Бич, являлись элитными притонами, где богачей и политиков готовы были усладить десятки девушек. Включая несовершеннолетних.

С Эпштейном водили дружбу бывший президент США Билл Клинтон и нынешний — Дональд Трамп. И даже посещали его вечеринки… по слухам. А что известно точно — в записной книжке миллиардера-сутенера следователи нашли сразу 16 номеров принца Эндрю. Мобильные и по месту жительства — в замках Балморал и Сандрингем.

Джеффри Эпштейн во время одного из заседаний судаФото: REUTERS

Был ли член королевской семьи замешан в грязном пороке? Ответить мог бы главный свидетель, сам мистер Эпштейн. 6 июля его после многолетнего расследования дела о проституции все же смогли засадить в тюрьму.

При чем тут Москва? Пару лет назад помощником шерифа округа Палм-Бич (того самого, что расследовал дело Эпштейна) работал офицер Джон Дуган. Столкнулся с коррупцией коллег, попытался стать разоблачителем… Но в итоге, опасаясь за жизнь, бежал в Россию. Где и получил убежище. А теперь - бинго: по мнению британских СМИ, этот перебежчик прихватил в Москву и материалы ряда громких расследований. Включая якобы и «секс-улики» на принца Эндрю из «дела Эпштейна.

Эпштейн с возлюбленной, главной поставщицей девочек Гислейн Максвелл. Фото: Patrick McMullan via Getty Image

«КП», естественно, связалась с самим Дуганом.

— Есть ли у меня компромат на принца Эндрю? У меня много что есть… Но «кремлевским агентом» я не являюсь, никакими материалами с российским правительством (как пишут британские СМИ) я не делился. Да и шантажировать своей информацией никого не намерен, это не в моих принципах, — сказал нам Джон Дуган.

Особняк Джеффри Эпштейна в Палм-БичФото: REUTERS

В любом случае, главного свидетеля по «секс-делу», Джеффри Эпштейна, еще 10 августа нашли мертвым в тюрьме в ожидании суда. Вроде, самоубийство… но камеры наблюдения в тот момент почему-то не работали. И он уже точно никому ничего не расскажет. Чему многие, надо полагать, рады.

Из досье «КП»

Принц Эндрю — сын ныне царствующей королевы Британии Елизаветы II. Ей уже 93, ему 59. Впрочем, Эндрю в семье был лишь третьим ребенком, так что трон ему не светит. Его дружба к Эпштейном и возможное участие в «секс-вечеринках» имели место лет 15-20 назад — сохранились даже фотографии британского принца с… эээ… юными подругами миллиардера-сутенера в доме последнего.