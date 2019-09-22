Умри, но не сейчас

Эль Гуна - шикарный курорт на Красном море, простирающийся на противоположном берегу от некогда любимого российскими туристами Шарм Эль Шейха. Финансирует фестиваль египетский миллиардер Нагиб Саварис при участии нескольких египетских знаменитостей и брата Савариса, Самиха - магната в секторе недвижимости, которому, собственно, и принадлежит город Эль Гуна, кстати, отмечающий в этом году свое 30-летие. Призовой фонд составляет в этом году неслабые 220 тысяч долларов - они уйдут конкурсантам, которые будут соревноваться в трех категориях - игровое, документальное и короткометражное кино. Арабские фильмы соревнуются с европейскими и американскими на равных условиях, но для них предусмотрены специальные призы. Ровно половину этой суммы распределит жюри конкурса игрового кино, в котором заседает в этом году ваш кинообозреватель.

Один из претендентов на награду - фильм под названием «Ты умрёшь в 20 лет» Амжада Абу Алала, только что справедливо выигравшего в Венеции «Льва будущего» и прилагающиеся к нему 100 тысяч долларов. Фильм дебютанта из Судана повествует о парне по имени Музамель, которому местный пророк в младенчестве предсказал смерть в указанном юном возрасте. Поэтому его безутешная мать сразу надела чёрный хиджаб и ходила в нем 20 лет, а сам Музамель не покидал свою деревню, не сожительствовал с женщинами, не купался в реке Нил (ибо боялся стать жертвой крокодила) и посвятил всю свою молодость запоминанию наизусть Корана (целиком). Единственное, что скрашивало его дни, - это знакомство с бывшим кинооператором Сулиманом, вернувшимся в родную деревню. Посредством демонстрации визуальных образов тот открыл Музамелю глаза на то, что мир гораздо больше и интереснее, чем его деревня. И что им управляют гораздо более сложные процессы, чем хотелось бы пророкам-дервишам. Каково же было удивление юноши, когда по достижении означенного возраста он не погиб, не обратился в соляной столб, и вообще с ним ничего не случилось, кроме осознания того, что пророчества ничего не стоят, а молодая жизнь проходит мимо и нужно срочно наверстывать упущенное. Первый игровой суданский фильм за долгие годы - из тех, на ком стоит клеймо абсолютного победителя. Он соединяет в себе универсальность и экзотику, наивность и природное чувство кино, антиклерикализм и следование традициям культуры, о которой мы знаем совсем немного.

Еще один очень сильный конкурсант - польское «Тело Христово»

Еще один очень сильный конкурсант, тоже приплывший в Эль Гуну из престижной секции Venice Days недавно закончившегося Венецианского фестиваля, - польское «Тело Христово» Яна Комасы. Будучи снят по реальной истории, он предъявляет еще одну интерпретацию связи человеческого с божественным, еще одно доказательство очевидной теории: дух дышит где хочет. В том числе святой дух. 20-летний выпускник исправительной колонии испытывает тягу к божественному, что не мешает ему со всем азартом молодости пить, курить, плясать на дискотеках и заниматься случайным сексом. Сбежав из колонии, он приезжает в небольшой город и, используя сложившиеся обстоятельства, начинает выдавать себя за семинариста. А когда местный священник отправляется на лечение от алкоголизма, начинает замещать и его, прибегая к весьма нестандартным способам общения с паствой. Которую только такой щенячьей искренностью и можно прошибить. При этом сам герой трагичен, разорван собственными несовершенствами, грехами и преступлениями, и знает, что искупления ему не избежать. Он изо всех сил хочет вершить добро, но жестокий мир вокруг упорно не позволяет ему это делать. Наконец-то в польском кино возникло явление, которое можно поставить рядом с вдохновенными психологическими параболами Кесьлевского - и по дерзости мысли, и по качеству исполнения.