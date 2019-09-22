2019-09-22T18:07:39+03:00
Политика

России выгодно соглашение по климату, а Китаю нет?

В ближайшее время наша страна может ратифицировать важнейший документ, который должен объединить мир в борьбе с глобальным потеплением
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
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Парижское соглашение по климату — оно в интересах России. Там речь в основном о сокращении промышленных выбросов крупных промобъектовПарижское соглашение по климату — оно в интересах России. Там речь в основном о сокращении промышленных выбросов крупных промобъектовФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники сообщило о том, что в Кремле принято решение ратифицировать Парижское соглашение по климату от 2015 года, которое Россия подписала в 2016-м. И что решение это утвердит правительство — в парламенте соответствующий закон вроде бы, по данным агентства, рассматриваться не будет.

За комментарием «КП» обратилась к члену комитета по международным делам Госдумы Антону Морозову.

- Ратификация крупнейшего международного соглашения возможна без рассмотрения его парламентом — нижней и верхней его палат?

- Зависит от того, как именно оно оформлено и имеются ли в нем нестыковки, противоречия с действующими нормами российского законодательства. Если противоречий нет — тогда ратификация парламентом не требуется.

- Россия еще в 2016-м году это соглашение подписала, чего ж столько тянули с утверждением?

- Если источники агентства сообщают, что правительство утвердит — значит, никаких противоречий нет. А не подписывали, потому что есть такая практика — посмотреть, взвесить. Вообще, надо сказать, что Парижское соглашение по климату — оно в интересах России. Там речь в основном о сокращении промышленных выбросов крупных промобъектов. Что, надо признать, больше всего бьет по интересам Китая. Это определенным образом будет сдерживать их развитие. Потому что китайцы давно все квоты на выбросы израсходовали. У нас, наоборот, не так бурно развивается промышленность. И наши выбросы вполне в пределах квот.

- Никакой политической подоплеки, ущемления прав, компетенций, авторитета Думы тут нет?

- Не думаю, что присутствует какой-то политический аспект в том, пройдет ли утверждение Парижского соглашения через парламент или через правительство. Скорее всего, это просто юридическая процедура, не требующая парламентской ратификации. И в любом случае это, повторюсь, в интересах нашего государства. Россия длительное время участвовала на очень высоком уровне в переговорном процессе по Парижскому соглашению. Там возникали проблемы у США, у того же Китая. А Россия — один из разработчиков и соавторов этого соглашения. Нам оно очень выгодно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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