Виктор Бут впервые за 8 лет встретился с женой и дочерью

Арестованный в 2008 году по запросу американских властей в Таиланде и затем осужденный в США российский гражданин Виктор Бут получил разрешение на свидания с женой и дочерью. Первые из них уже состоялись. Бут не видел родных долгих 8 лет.

Отбывающий 25-летний срок в США по обвинению в торговле оружием Виктор Бут первоначально содержался в тюрьме с одним из самых строгих в Америке режимов содержания, свидания ему были запрещены. И это при том, что в приговоре федерального судьи не содержится никакого указания на особый режим содержания Бута в заключении.

После перевода в другую тюрьму, на общий режим, где свидания позволены, жена Бута, Алла, смогла, наконец, получить американскую визу и приехать в Америку.

Она сообщила «КП» по прилёту в Нью-Йорк: «Я смогу только видеться с Виктором, но ничего не смогу ему передать. Это запрещено. Даже фотографии должны отправляться в тюрьму только почтой, а не передаваться из рук в руки. На свидание нельзя взять ни блокнот, ни карандаш. Посылки также запрещены. Исключение – книги, но их позволено заказывать только в Интернет-магазинах, либо издательства могут отправлять печатную продукцию бандеролями. Несколько наших писателей попросили издательства отправить свои книги Виктору, за что им большая благодарность. Российское посольство в США оформило подписку на несколько газет, в числе которых и «Комсомольская правда». Но Виктору передают их нерегулярно, порой раз в несколько месяцев.

В этой тюрьме Виктору позволены прогулки. До этого целых пять лет ему разрешалось изредка дышать свежим воздухом во внутреннем дворике площадью 16 кв.м.

Раз в месяц теперь можно делать заказы в тюремном магазине: предметы личной гигиены, одежду, а также некоторые продукты – орехи, кашу в пакетиках, чай. Овощей и фруктов нет.

Состоявшийся недавно обмен задержанными между Россией и Украиной, который поприветствовал и американский президент, вселяет и в нас некоторую надежду. Хотя подобного рода попытки были и в отношении Виктора. Я знаю, что российское правительство предлагало аналогичные сделки американцам. Но США отказались принимать своих сограждан, отбывающих наказание за различные преступления в российских исправительных учреждениях. Виктория Нуланд [в 2011-2013 гг. – пресс-секретарь Госдепа США, затем – помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии – Прим. ред.] как-то сказала: «Бут будет сидеть в назидание другим». Что такое назидание другим? Не пойдешь на сделку на следствием – получишь по максимуму».

В тюрьму, расположенную в городке Марион (штат Иллинойс), Аллу Бут сопроводил консул-советник Генерального консульства Российской Федерации в Нью-Йорке Артём Теванян, рассказавший «КП»:

«Моё присутствие в Марионе преследовало несколько целей. Во-первых, необходимо было просто помочь Алле обустроиться на период, который она с дочерью проведёт в США, а также оказать ей содействие в прохождении всех процедуральных требований, предъявляемых к приехавшим на свидание руководством этой тюрьмы. Во-вторых, удостовериться в том, что американская сторона сдержит своё обещание и предоставит Виктору Буту дополнительные свидания с родными, прибывшими за тысячи километров.

Я присутствовал на их первом свидании. Почти два часа продолжался мой разговор с Виктором. Он проинформировал о том, что найдены новые нестыковки в показаниях людей, сфабриковавших «дело Бута» ради личной выгоды. Это даёт и надежды, и основания на то, что дело вообще развалится. В любом случае, Виктор продолжает настаивать на своей невиновности.

Бут не жалуется на условия содержания, держится бодро. Чувствуется, что это несломленный человек с крепким характером».

«КП» удалось выяснить, что в специальной базе данных Департамента тюрем США датой освобождения Виктора Бута значится 2030 год: время, проведенное им под стражей в Таиланде, где он был задержан, засчитано ему в 1,5-кратном размере, что ненамного, но сократит четверть века тюремного заключения.