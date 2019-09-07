Появилось видео обмена заключенными между Россией и Украиной во "Внуково"

СЕГОДНЯ 10:59 2019-09-07T11:31:52+03:00

Самолет с ранее удерживаемыми Киевом гражданами уже вылетел в Москву [видео]

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В Москву из Киева вылетел самолет с российскими заключенными. Лайнер направляется в столичный аэропорт "Внуково", где и пройдет процедура обмена.

Сайт kp.ru писал, что ранее в субботу, 7 сентября, в "Борисполь" уже были доставлены украинские заключенные. Перевозку взял на себя самолет специального летного отряда "Россия" Ту-204-300.

Согласно имеющимся в распоряжении "КП" данным, в Москву прилетят 35 человек. Из них лишь 12 граждан России. В числе тех, кого встретят во "Внуково", значится также главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Он отправится в Россию самостоятельно.

Киев же в рамках обмена получит осужденного за терроризм режиссера Олега Сенцова, участников морской провокации в Керченском проливе, Павла Гриба, Евгений Панова, воевавших в Чечне нацистов и ряд других лиц.

В международном аэропорте Внуково происходит обмен пленными между Россией и Украиной.

ИСТОЧНИК KP.RU