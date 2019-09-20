2019-09-20T15:38:30+03:00
Политика

«Такая из детства история»: Шойгу угостил Путина и Жээнбекова хлебом со сгущенкой

Президенты России и Киргизии посмотрели на маневры в оренбургской степи
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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На учениях под Оренбургом Владимира Путина угостили хлебом со сгущенкой.На учениях под Оренбургом Владимира Путина угостили хлебом со сгущенкой.Фото: REUTERS
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На форменной пятнистой куртке, в которой Владимир Путин прилетел на полигон «Донгуз» под Оренбургом, на правой стороне груди, как и полагается, была нашивка со званием, а на левой — с фамилией военнослужащего. Справа значилось «Президент РФ», слева - «Путин В.В.». Вряд ли на полигоне кто-то не узнал бы верховного главнокомандующего, но устав есть устав.

В пятницу в оренбургской степи в самом разгаре были военные маневры «Центр-2019», в которых принимали участие 128 тысяч военнослужащих сразу из восьми стран - России, Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Причем Киргизия была представлена не только своими военными, но тоже верховным главнокомандующим. По приглашению Путина посмотреть на учения приехал президент страны Сооронбай Жээнбеков.

Более 20 тысяч единиц военной техники, 600 воздушных аппаратов — танки, вертолеты, самолеты, артиллерия, системы залпового огня создавали на полигоне такой звуковой фон, что напавший, согласно сценарию, условный противник должен был разбежаться от одного грохота. Но его методично сначала отражали, потом гнали и добивали в течение часа, что произвело большой эффект на зарубежного гостя.

Владимир Путин наблюдал за военными маневрами «Центр-2019» под Оренбургом. Фото: REUTERS

Владимир Путин наблюдал за военными маневрами «Центр-2019» под Оренбургом.Фото: REUTERS

- Вам спасибо большое, что пригласили меня на эти учения, - сказал Путину Жээнбеков. - Посмотрел эти военные учения, это вызывает такую радость, гордость и воодушевление нашими вооруженными силами. Это очень большое впечатление!

И на всякий случай добавил, что «всегда говорил: Киргизстан для России – это самый надежный друг, союзник, партнер».

Путину и Жээнбекову показали выставку новейших вооружений, на которое главу государства привлек раздел «защищенные системы связи». Он взял в руку полевую рацию с почти метровой антенной и даже покачал на ладони — легкая?

Владимир Путин посетил военные учения «Центр-2019».

Пока условный противник под звуки канонады в мучениях погибал где-то в местах, уже не различимых с командного пункта, Путин и Жээнбеков отправились посмотреть, чем кормят в современной армии. На полевой кухне по традиции был накрыт небольшой стол с выпеченным тут же хлебом.

- Что предлагаете отведать? - поинтересовался Путин у повара.

- Товарищ верховный главнокомандующий! Пожалуйста, хлеба! - отчеканил тот, стоя перед президентом в большом колпаке, халате и с длинным ножом. И не дожидаясь ответа, начал нарезать куски от белого хлеба такой толщины, что Путину пришлось ломать их двумя руками.

- А вы сами-то это ели? - повернулся президент к Шойгу.

Министр обороны заверил, что ел и жив-здоров, но решил все же взять инициативу в свои руки.

- Вот сгущенное молоко, мед, варенье, чай травяной, - перечислял он.

Путин разломил кусок хлеба и отдал половину Жээнбекову, и оба принялись макать белый хлеб в сгущенку.

- Такая из детства история, да? - спросил у Путина Шойгу.

- А где выпекаете? Прямо здесь? - поинтересовался президент.

Путин и Жээнбеков отправились посмотреть, чем кормят в современной армии. Фото: REUTERS

Путин и Жээнбеков отправились посмотреть, чем кормят в современной армии.Фото: REUTERS

- Да прямо вот здесь передвижная пекарня, - доложили ему. - По одной на батальон.

- Вот это свежий мед, - решил поухаживать не только за своим президентом, но и за Жээнбековым Шойгу. И протянул ему чашку с медом. - Свежей перегонки.

- Вы делали хлеб? - отыскал наконец главного «виновного» Путин. - Спасибо, вкусно!

И пожал повару руку. Правило «война войной, а обед по расписанию» распространяется даже на верховных главнокомандующих.

Тут уже, пользуясь случаем, начальник штаба Валерий Герасимов рассказал двум президентам анекдот про армейское питание:

- Начальник округа приехал в часть с проверкой, смотрит - плохо кормят. Вызывает начпрода: где он там, быстро ко мне! Приходит начпрод - худющий. Он смотрит на него: сам не ешь и людей не кормишь!

Путин и Жээнбеков с пониманием засмеялись.

Шойгу угостил Путина и Жээнбекова хлебом со сгущенкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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