Путин прилетел на военные учения «Центр-2019»
В пятницу, 20 сентября, президент России Владимир Путин прибыл на полигон «Донгуз» в Оренбургской области для наблюдения за командно-штабными учениями «Центр-2019». Об этом сообщает официальный сайт Кремля.
Российский лидер прибыл на полигон вместе с Министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба Вооружённых Сил, первым заместителем Министра обороны Валерием Герасимовым.
На полигоне «Донгуз» Путин встретится с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. Лидеры двух стран также намерены посетить выставку вооружения и военной техники.
В военных учениях принимает участие около 128 тысяч военнослужащих из восемь стран: России, Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. На полигоне задействовано более 20 тысяч единиц военной техники и около 600 летательных аппаратов.
Как сообщал ранее сайт kp.ru, в ходе учений был осуществлён успешный боевой пуск ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». Военнослужащие уничтожили цель, имитирующую критически важный объект условного противника.
Путин прибыл на военные учения «Центр-2019», первые кадры.
ИСТОЧНИК KP.RU