2019-09-20T11:44:59+03:00
Политика

Путин прилетел на военные учения «Центр-2019»

На полигоне «Донгуз» российский лидер также встретится с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Владимир Путин прибыл на полигон «Донгуз». С начальником Генерального штаба Вооружённых Сил, Первым заместителем Министра обороны Валерием ГерасимовымВладимир Путин прибыл на полигон «Донгуз». С начальником Генерального штаба Вооружённых Сил, Первым заместителем Министра обороны Валерием ГерасимовымФото: Официальный сайт Президента РФ
Изменить размер текста:

В пятницу, 20 сентября, президент России Владимир Путин прибыл на полигон «Донгуз» в Оренбургской области для наблюдения за командно-штабными учениями «Центр-2019». Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

Российский лидер прибыл на полигон вместе с Министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба Вооружённых Сил, первым заместителем Министра обороны Валерием Герасимовым.

На полигоне «Донгуз» Путин встретится с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. Лидеры двух стран также намерены посетить выставку вооружения и военной техники.

В военных учениях принимает участие около 128 тысяч военнослужащих из восемь стран: России, Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. На полигоне задействовано более 20 тысяч единиц военной техники и около 600 летательных аппаратов.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, в ходе учений был осуществлён успешный боевой пуск ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». Военнослужащие уничтожили цель, имитирующую критически важный объект условного противника.

Путин прибыл на военные учения «Центр-2019», первые кадры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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