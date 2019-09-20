Детский технопарк «На Зорге» приглашает на «Парк-Фест»

Москвичей и гостей столицы ждут мастер-классы, лектории, круглые столы и увлекательные перфомансы.

В 12:30 и 14:30 на площадке у павильона пройдут интерактивные лекции от Натальи и Руслана Миличихиных – архитекторов и наставников детского технопарка.

В 13:00 на площадке у центрального фонтана откроется «Театр-музей ЭМОЦИИ».

Здесь же в 13:00 руководители по робототехнике и программированию детского технопарка «На Зорге» Татьяна Панина и Сергей Викторов проведут живой практикум «Чистый город» для будущих технарей и программистов.

Будущих фотографов ждут в 13:30 и 15:30 на площадке у павильона, где в импровизированной студии будет проходить практикум «Мои Фотоистории». А с 15:00 до 17:00 бумажный художник Катя Козлова проведет мастер-класс по картонному креативу – созданию различных фигур, объектов и украшений из обычного и гофрокартона.

«Проведение детским технопарком «На Зорге» подобных фестивалей – отличная и многообещающая инициатива: в предыдущем мероприятия приняло участие около 300 человек, а в эти выходные гостей ожидается гораздо больше. Таким образом детский технопарк не просто демонстрирует местным школьникам свои возможности для раскрытия их творческого потенциала и помогает в выборе дальнейшей профессии, а вовлекает местных жителей в совместную работу по преобразованию города», - подчеркнул руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Получить дополнительную информацию вы можете в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы по электронному адресу: dpir-press@mos.ru