Детские технопарки Москвы проведут серию мастер-классов на технобаттле «Формула Студент»

На стенде детского технопарка «Инжинириум МГТУ им. Н.Э. Баумана» участники познакомятся с экспонатами из композиционных материалов. В частности, преподаватели технопарка продемонстрируют процесс изготовления «карбона» для судов, расскажут об исторических фактах судостроения, а также поделятся информацией по получению новых знаний и компетенций.

Детский технопарк «Смарт-парк» предложит участникам мероприятия посоревноваться в гонках на гусеничных роботах, управляемых со смартфона и пульта дистанционного управления.

Детский технопарк НИЦ «Курчатовский институт» предложит гостям построить робота на колесах, который работает на солнечной энергии, а вместе с этим узнать о возобновляемых источниках энергии в современном мире.

О том, как запрограммировать собственного робота на основе контроллера Arduino или на языке С/С++, поделятся сотрудники «Наукограда» МФЮА. Кроме того, на стенде детского технопарка будут проводиться мастер-классы по архитектурному проектированию.

Детский технопарк РГСУ предоставит гостям технобаттла возможность потренироваться на тренажерах виртуальной реальности, а также пройти 3D-сканирование и получить компьютерную модель самого себя.

В зоне детского технопарка «Вертикальный взлет» пройдут занятия по рисованию 3D-ручками.

А тех, кого манит небо, преподаватели детского технопарка «Траектория взлета» обучат базовым принципам управления самолетом.

«С каждым годом в Москве проводится всё больше мероприятий, где талантливая молодежь может продемонстрировать свои навыки и способности креативно мыслить, создавать новые изобретения, конструировать невероятные приборы и устройства, которые впоследствии вполне могут найти практическое применение. Радует то, что число участников подобных фестивалей также растет. К примеру, в прошлом году мероприятие «Формула Студент» собрало 70 000 человек. Это говорит о том, что в Москве подрастает достойная смена великим научным умам, и со своей стороны Правительство Москвы старается всеми возможными способами их поддерживать. Детские технопарки – это хорошая возможность, даже во время короткого ознакомительного мастер-класса, совершенствовать навыки и разрабатывать собственные проекты с самыми инновационными и высокотехнологичными предприятиями столицы», - отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Получить дополнительную информацию вы можете в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы по электронному адресу: dpir-press@mos.ru