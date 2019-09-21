Академик РАН Михаил Пирадов: Когда мы победим рак и болезнь Альцгеймера, эволюция принесет другие опасные состояния

Михаил Александрович Пирадов — врач-невролог и ученый. Руководитель Научного центра неврологии, профессор, доктор медицинских наук, академик РАН. Его исследования посвящены коматозным состояниям, смерти мозга, геморрагическим и ишемическим инсультам, защите мозга от ишемии, восстановительной неврологии и нейрореабилитации.

ПОЛОВИНА СМЕРТЕЛЬНЫХ ИСХОДОВ — ИЗ-ЗА ДВУХ ГЛАВНЫХ ПРИЧИН

- Михаил Александрович, как известно, по продолжительности жизни до многих стран мира нам еще далеко. Но в России она растет довольно быстрыми темпами. Как это отражается на распространении и видах болезней?

- У каждой медали есть две стороны. Да, продолжительность жизни растет, причем, увеличивается в том числе именно активный период жизни человека. И наша задача продлить его как можно дольше. В то же время во всем мире нарастает количество онкологических и нейродегенеративных заболеваний. Это напрямую связано с увеличением продолжительности жизни.

Сегодня смертность населения нашей страны в половине случаев обусловлена патологией сосудов сердца и мозга. Чем старше человек, тем его сосуды становятся более изношенными.

- С какого возраста идет ощутимый скачок опасных осложнений?

- С 70 лет - резкое увеличение. При этом основой всех сердечно-сосудистых заболеваний являются две патологии: артериальная гипертония и атеросклероз (то есть сужение и закупорка сосудов из-за нарастания внутри них жировых бляшек. - Авт.). Часто к ним присоединяется как катализатор и того, и другого сахарный диабет. Он во всем мире тоже увеличивается. В первую очередь - из-за повышения доступности пищи, ее повышенной калорийности и низкой физической активности людей.

Михаил Александрович Пирадов

ПОЧЕМУ МЫ ТЕРЯЕМ РАЗУМ

- Сейчас артериальная гипертония достаточно эффективно лечится — у тех, кто ее хочет лечить, - продолжает академик Пирадов. - За счет контроля артериального давления, пропаганды здорового образа жизни, применения статинов (группа препаратов, снижающих холестерин. - Авт.) уменьшается тяжесть поражения сосудов. Благодаря этому снижается смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, и все более важное место начинают занимать нейродегенеративные болезни.

- Что называется, благодаря спасению от инфарктов и инсультов мы доживаем до Альцгеймера?

- Примерно так. На первых местах среди нейродегенеративных заболеваний стоят болезнь Альцгеймера и паркинсонизм. Близка к ним по распространенности сосудистая деменция, которая часто лишь немного уступает болезни Альцгеймера. В ее основе - хроническое нарушение полноценного кровоснабжения сосудов головного мозга.

- Но раз есть эффективное лечение гипертонии и атеросклероза, то шансы избежать именно сосудистой деменции должны быть высоки?

- Возможности контролировать состояние сосудов есть, но на практике это удается далеко не всегда. Бывает, что необходимые дозировки препаратов занижаются. Врачи иногда опасаются больших доз, потому что у человека есть противопоказания к их применению. С другой стороны, пациентам надоедает постоянно принимать лекарства. К тому же некоторые из этих препаратов (особенно статины) для многих людей просто дороги по цене. Проблема в том, что и антигипертонические, и антиатеросклеротические препараты, как и противодиабетические принимать нужно постоянно.

В итоге с увеличением продолжительности жизни растет число заболеваний, приводящих к снижению когнитивных функций. Точных цифр сейчас нет. Есть только данные, что сегодня в мире примерно 53 миллиона человек имеют болезнь Альцгеймера. Это из тех, кто обращается к врачам за помощью. А на самом деле их гораздо больше. По прогнозам через 10 - 15 лет количество больных с нейродегенеративными заболеваниями увеличится минимум в два раза.

МОЖЕТ ЛИ ПИТАНИЕ СПАСТИ ОТ СЛАБОУМИЯ

- Онкологи говорят: число наших больных растет в том числе потому, что улучшилась диагностика. То есть раньше у части больных людей болезни просто не выявляли. Как в этом отношении ситуация с нейродегенеративными заболеваниями?

- Диагностика резко улучшилась. Буквально революцию в ней произвели КТ (компьютерная томография) и МРТ (магнитно-резонансная томография). С их помощью удается диагностировать те или иные отклонения на ранних этапах и раньше начинать профилактические мероприятия.

- Но ведь болезнь Альцгеймера до сих пор не получается рано диагностировать. И все попытки разработать лекарства проваливаются. Если говорить в целом о профилактике ухудшения работы мозга — есть ли вещества, которые доказано помогают? Определенные продукты, системы питания?

- Если мы говорим с точки зрения доказательной медицины, то таких высокоэффективных продуктов и веществ пока не найдено.

ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА РАБОТАЕТ НЕ ДЛЯ ВСЕХ

- Доказательная медицина вошла в обиход нашей жизни в конце 80-х — начале 90-х годов прошлого века, - напоминает Михаил Пирадов. - Вдруг выяснилось, что клинический опыт отдельного врача мало значит по сравнению с огромными исследованиями на десятках и сотнях тысяч больных, где доказывается, работает тот или иной препарат или нет. На фоне «доказательной» эйфории сразу пошло отрицание клинического опыта врачей. Но тут следует сказать, что результаты таких многотысячных и многоцентровых исследований справедливы для большинства людей, однако не для всех! Искусство врачевания и заключается в том, чтобы понять: является ли тот или иной человек, которому назначается апробированный и прошедший горнило исследований препарат, чувствительным к этому лекарству. Или же ему следует подобрать другой препарат или рекомендовать использовать принципиально иной способ лечения.

- А как определить, чувствителен ли человек к лекарству, которое подтвердило свою состоятельность в серьезных исследованиях, или нет?

- Для этого и нужен клинический опыт врача. Чаще всего рекомендации даются грамотными врачами на основании хорошего знания специальной литературы (в том числе результатов двойных слепых исследований), тщательного сбора анамнеза, анализа полученных инструментальных и лабораторных данных и динамического наблюдения на фоне курса проводимой терапии. Сегодня уже широко известно, и мы в своем институте это доказали, что до трети людей не реагируют должным образом на препарат века, масштабнее которого по своему влиянию на человечество был только антибиотик пенициллин. Я говорю об аспирине. Существует около 40 различных наименований аспирина, люди принимают его (для профилактики инфарктов, инсультов и др. - Авт.), а он работает не у всех. Получается, врачи и пациенты, будучи уверенными, что занимаются профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний, по факту ей не занимаются из-за неэффективности аспирина. Уходит время и растет риск смертельно-опасных осложнений.

КАК ПРОВЕРИТЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К ЛЕКАРСТВАМ

- Поэтому сейчас, когда пришло понимание таких проблем — с аспирином и другими препаратами — все большую важность приобретают тесты на чувствительность конкретных пациентов к тем или иным лекарствам, - продолжает академик Пирадов.

- Анализы на чувствительность к антибиотикам давно известны. Генетики рассказывают, что есть тесты, которые заранее определят, будет ли работать у человека тот или иной препарат для лечения депрессии. Какие еще методы существуют?

- Мы в своем институте разработали систему тестирования по крови на эффективность аспирина и других сосудистых препаратов. Этот метод позволяет определить, чем нужно лечить пациентов после инсультов, чтобы избежать сосудистой катастрофы. Что рекомендовать для профилактики нарушений мозгового кровообращения.

- Если это так работает, то почему метод до сих пор не ввели во всех больницах, поликлиниках, сосудистых центрах страны?

- Вопрос не к нам. Мы стараемся тиражировать свою тест-систему, каждый год проводим выездные школы по обучению технологиям профилактики и реабилитации инсультов.

РЕЦЕПТЫ ДОЛГОЛЕТИЯ МОЗГА

- Если говорить о профилактике нарушений памяти — и в старшем возрасте, и для тех, кто помоложе, но уже жалуется на забывчивость — есть ли какие-то серьезно доказанные методы?

- Фармакология здесь пока далека от заметных успехов. Есть хорошие препараты, но их немного, и в популярных изданиях для широкого круга читателей называть их неправильно (речь идет не только о рекламе, но и о серьезных побочных эффектах, противопоказаниях и т. д. - Авт.).

В то же время есть масса немедикаментозных методов, помогающих поддерживать память. Давно доказано, и это не байка, что нужно учить иностранные языки или стихи. Почему? Мозгу необходима постоянная активность. Считается, что есть так называемая РНК памяти, то есть особая молекула, которая неким образом связана с долголетием. Обратите внимание - среди ученых и актеров особенно много долгожителей. Потому что и те, и другие вынуждены до самой старости читать и запоминать огромное количество информации.

Также доказано, что для работы мозга большое значение имеет физическая активность. Разумные, без перенапряжения физнагрузки улучшают кровообращение, насыщение мозга кислородом, улучшают тонус сосудов.

Еще полезно делать непривычные организму движения. Например — манипуляции недоминантной рукой. Правши пусть стараются делать все левой рукой, например дома – чистить зубы, бриться, писать. Левши - правой. Это встряска для мозга колоссальная.

- Говорят, китайцы еще ходят по лестнице задом наперед.

- Да, такая методика тоже давно известна. Можно попробовать также делать круговые движения одновременно обеими руками, но в разных направлениях: по часовой стрелке одной рукой и против — другой. Это тоже будет хорошая гимнастика для мозга.

- Получается, мы ставим мозг в условия многозадачности? Разве это не ведет к стрессу, перенапряжению и не вредит в конце концов?

- Вредна или полезна многозадачность для мозга — никто достоверно не знает. Мы предполагаем, что в разумных пределах это не ведет к перенапряжению. Такая гимнастика тренирует мозг и позволяет держать его в хорошем тонусе.

НЕОЖИДАННЫЙ ПОВОРОТ

Гипертония — это норма жизни?

- У меня есть свой взгляд на артериальную гипертонию, - рассказывает один из ведущих мировых экспертов по сосудистым патологиям Михаил Пирадов. - Население Земли сейчас чуть больше 7,5 миллиардов человек. Доказано, что примерно 1 миллиард имеет артериальную гипертонию. Но еще никто не проводил тотальные эпидемиологические исследования всего населения нескольких самых густонаселенных стран мира, а также стран Африки, многих стран Юго-восточной Азии и Латинской Америки.

Полагаю, что в реальности цифра в 2 - 2,5 раза больше. А если она больше, если у каждого четвертого на земном шаре есть артериальная гипертония, является ли это состояние патологическим или это вариант нормы? Возможно, это норма той жизни, окружающей среды, в которой существует наша цивилизация.

То же самое в отношении атеросклероза. Его находят даже у только что родившихся детей. Уже давно в мире циркулируют модные теории атеросклероза: инфекционное происхождение и все прочее. Но мы все же до сих пор не добрались до глубин развития этих двух самых частых состояний (гипертонии и атеросклероза. - Авт.), которые лежат в основе большинства смертельных исходов населения развитых стран мира. В древности люди умирали чаще всего от инфекционных заболеваний и различных травм. Последние сто лет – от атеросклероза и артериальной гипертонии. Сейчас, когда с этими патологиями активно борются, наступает третий этап. На первый план начинают выходить другие состояния, обусловленные увеличением продолжительности жизни - нейрогенеративные заболевания, сосудистая деменция, онкология и так далее.

- То есть они выступают как факторы эволюции цивилизации?

- Похоже, что да. Идет семимильными шагами научно-технический прогресс, человечество вступило в период четвертой промышленной революции. Все лучше удается лечить болезни, перед которыми мы прежде были бессильны. Но, я думаю, что после них неизбежно придут и уже приходят(!) другие опасные состояния. Это эволюционный процесс, который непрерывно будет ставить перед учеными и врачами все новые вызовы.