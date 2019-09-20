2019-09-20T21:44:57+03:00
Звезды

Путешествие товарища Сталина в Африку

В египетском курортном городе Эль Гуна открылся международный кинофестиваль. В основном жюри заседает кинообозреватель "КП"
Стас ТЫРКИНкинообозреватель
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Стас Тыркин и программный директор "Кинотавра", участник панели фестиваля в Эль Гуне Ситора АлиеваСтас Тыркин и программный директор "Кинотавра", участник панели фестиваля в Эль Гуне Ситора Алиева
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Фестиваль, открывшийся научно-фантастической сагой Джеймса Грэя «К звездам» (читайте на сайте "КП" интервью с исполнителем главной роли Брэдом Питтом), проходит в этом году в третий раз, и его девиз «Кино за гуманизм» отвечает устремлениям прогрессивной арабской общественности по возможности развеять страх «цивилизованного мира» перед «мусульманской угрозой», вписать арабский мир с его проблемами в глобальный контекст, создать платформу для развития арабского кино, продолжить интеграцию кинематографа арабских стран в мировой процесс, начатую приказавшими долго жить фестивалями в Абу-Даби и Дубае. Новый фест за короткое время сумел стать плацдармом для ежегодных рандеву кинопрофессионалов всего мира и озабочен как пропагандой и развитием регионального кино, так и созданием атмосферы взаимопонимания между представителями разных культур.

В египетском курортном городе Эль Гуна открылся международный кинофестиваль

В египетском курортном городе Эль Гуна открылся международный кинофестиваль

Программа включает в себя конкурсы игрового кино, неигрового, и короткометражного кино, а также серию внеконкурсных показов значительных картин года. Ваш кинообозреватель заседает в этом году в Эль Гуне в жюри главного, «нарративного» конкурса, более того является в нем единственным представителем Европы. В жюри также египетский режиссер Хаири Бешара, известная палестинская документалистка Мэй Масри, директор Сиднейского кинофестиваля Нашен Мудли и лауреат «Оскара» за звук к фильму «Миллионер из трущоб» Ресул Пукутти. В конкурсе собрано лучшее независимое и авторское кино, показанное в этом году в Канне, Венеции, Торонто, Локарно и Карловых Варах - от польского «Тела Христова» до немецкой «Лары», от болгарского «Отца» до гватемальской «Плачущей женщины», от только что выигравшего в Венеции титул «Лев будущего» суданской параболы «Ты умрешь в 20» до скандальной «Американской кожи», о которой мы расскажем в ближайших выпусках. На кону большие призовые деньги: между четырьмя главными призерами будет распределено 110 тысяч долларов.

Вне конкурса демонстрируются свежайшие «Государственные похороны» Сергея Лозницы

Вне конкурса демонстрируются свежайшие «Государственные похороны» Сергея Лозницы

Фестивальный директор Интишаль Аль Тимими - большой поклонник российского кино, поэтому кино, так или иначе связанное с Россией, всегда весьма обильно представлено в Эль Гуне в разных программах. Правда, в главном конкурсе (два года назад в нем получила один из призов «Аритмия» Бориса Хлебникова) русским фильмам места не нашлось. Зато в числе внеконкурсных гала-показов, наравне с «Паразитами», «Болью и славой» Альмодовара и «Правдой» Корэ-эды показывают «Однажды в Трубчевске» Ларисы Садиловой. Также вне конкурса демонстрируются свежайшие «Государственные похороны» Сергея Лозницы про траурные мероприятия в связи с кончиной вождя народов Иосифа В. Сталина. В короткометражном конкурсе показывают «Думай позитивно» Ирины Ходюш.

«Однажды в Трубчевске» Ларисы Садиловой

«Однажды в Трубчевске» Ларисы Садиловой

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ИСТОЧНИК KP.RU

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