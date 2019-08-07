Квентин Тарантино: Я не верю в компромиссы с обществом!

Квентин Тарантино стал живым классиком, когда ему было чуть за тридцать. Тогда его "Криминальное чтиво" вошло в список "100 лучших фильмов ХХ века", составленный Американским киноинститутом. Его новый шедевр «Однажды… в Голливуде» еще раз утверждает его в качестве классика. Тарантино не был в Москве с 2004 года, когда он привозил в Россию вторую часть своей эпопеи «Килл Билл».

Трейлер фильма Однажды в Голливуде .

- Квентин, вы приезжаете к нам потому, что Россия - это растущий рынок или по каким-то другим причинам?

- За рынок отвечает компания «Сони», занимающаяся прокатом моих фильмов, а я приезжаю в Россию, потому что у меня множество русских поклонников. Ещё со времён «Криминального чтива». Поэтому я второй раз в России - чтобы показать своим фанатам, что я рядом, я о них помню и вообще мне не все равно.

- С определенного времени вам перестали быть интересны игры с реальностью, как было в «Криминальном чтиве», вы стали трансформировать реальность, создавать альтернативную реальность - Второй Мировой войны, как в «Бесславных ублюдках», или Голливуда во времена, предшествовавшие убийству актрисы Шэрон Тэйт, как в новой картине.

- Да, в этих фильмах я напрямую забавляюсь с Историей, но должен сказать, что и в «Джанго освобождённом» я до определенной степени историю переписывал, хотя и не менял конкретных исторических событий. Я считаю «Однажды… в Голливуде» завершением своей трилогии, в которой я занимаюсь переписыванием истории.

Квентин Тарантино приехал в Москву с новым фильмомФото: Михаил ФРОЛОВ

- Менять судьбы мира по своему усмотрению - это привилегия Бога. Во времена рассвета кино к режиссёрам действительно относились как к Богам.

- Лично я никогда не приписывал режиссёрам божественных качеств. Для меня всегда богами были писатели, сценаристы.

- Так вы как раз и то, и другое.

- Да, ты создаешь свой мир, придумываешь персонажей, их судьбы. Но должен признаться, что у меня нет подобных амбиций. Я пишу и показываю вам то, что бы мне хотелось, чтобы случилось. И больше всего мне нравится сам процесс рассказывания истории, а о том, что за ним стоит, я не очень задумываюсь.

- Лично я в восторге от финала картины, который мы, разумеется, не будем раскрывать. Но он столкнулся с критикой со стороны феминисток. Вы уже ответили, что все эти обвинения в расизме, сексизме и прочем, - бессмыслица.

- Да, это просто смешно. Если они хотят прославлять Патрисию Кренуинкел и Сьюзан Аткинс (убийцы, члены «семьи» маньяка Чарльза Мэнсона), то пусть себе прославляют. А я буду прославлять их жертв - Эбигейл Фолджер и Шэрон Тейт!

Квентин Тарантино в компании министра культуры побывал на экскурсии в Музеях Кремля. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

- В 1960-е существовала очевидная чувственность между режиссерами и актерами, которых они снимали. И это все было видно на киноэкране. Сейчас этого почти нет. Снимая свое выдающееся кино о тех временах, вы задумывались о требованиях «политической корректности»?

- У меня нет никакого желания оставаться политкорректным в своем творчестве. Я рассказываю конкретную историю, которая происходит в конкретный период времени. Я не верю в компромиссы с обществом. Мои персонажи- это мои персонажи, мои истории - это мои истории. Они развиваются так, как они того требуют. Я иду по следам таких кинематографических «провокаторов», как режиссеры Кен Рассел или Сэм Пекинпа. Я просто выполняю свою работу. И потом, легко быть «провокатором» в 1990-е, или в 1960-е, или в 1970-е годы. Гораздо труднее в депрессивные времена - например, в 1950-е, но и тогда работал великий режиссер Отто Преминджер. А в 1980-е сотрясали основы такие потрясающие «провокаторы», как Дэвид Линч и Пол Верхувен. Считаю, что в такие, как сейчас, времена нам нужны «провокаторы» даже больше, чем во времена полной свободы!

- Вы знамениты тем, что запускали заново карьеры многих звезд. Некоторые уже нужно перезапускать заново - например, карьеру Джона Траволты. Но почему вы приглашаете на роли в «Однажды … в Голливуде» Брэда Питта и Леонардо ДиКаприо? Эти парни едва ли нуждаются в перезагрузке.

- Перезагрузка актерских карьер никогда не являлась для меня самоцелью. Я не думал специально о том, чтобы возобновить актерскую карьеру Джона Траволты после «Криминального чтива» или Пэм Гриер после «Джеки Браун». Если это происходит, то, конечно, я за них счастлив, ибо никому эти актеры не могут нравиться больше, чем мне. Но и в том, и в другом случае это просто хороший кастинг. Так же, как с Брэдом и Лео. Я отлично понимаю, что пригласил в свой фильм две главные кинозвезды этого поколения. И ясное дело, что это всех возбуждает. Но этот трюк не сработал бы, если бы роли им не подходили. К счастью, они им блестяще подходят! И вдобавок Брэд и Лео просто созданы быть в одной команде - вот один из них и играет актера, а другой - его дублера по трюкам. Нельзя было просто взять любых знаменитых актеров. Мне нужны были парни, которые подходят друг другу и которые могут заменить друг друга на киноэкране. Они должны подразумевать друг друга.

Тарантино посетил выставку "Хранители времени" в Кремле . Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

- В прошлом нашем интервью вы рассказывали о том, как смотрели в детстве фильм «Москва слезам не верит». Сейчас оказалось, что одним из самых любимых фильмов вашего детства был другой российский фильм, «Человек-амфибия». А как же знаменитое русское «авторское кино»?

- Слушайте, если вы спросите меня, какой мой самый любимый русский фильм, я вообще назову фильм Сергея Эйзенштейна «Александр Невский». Это что-то невероятное! Одна сцена ледового побоища там чего стоит! Но я об этом никому не рассказывал, потому что об этом фильме и так все говорят. Это все равно, что, приехав в Японию, американский режиссер скажет, что его любимый режиссер - Куросава. Это же скучно! А поскольку мало кто из американских режиссеров говорит про «Человека-амфибию», то я про него и сказал. Но это действительно первый русский фильм, который я посмотрел. Мне было тогда семь лет, и я даже не знал, что этот фильм русский!

Тарантино снова в Москве. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

- Вы сочиняете великолепные сценарии не только для своих фильмов, но и для своей жизни. Вы наметили снять 10 фильмов и потом остановиться, сейчас женились, обмолвились о том, что, может быть, заведете детей. И вы следуете этому плану. А когда вы только начинали писать сценарий своей жизни, вы могли предугадать, что все обернется таким успехом, что вы станете тем, кем стали?

- Я на это надеялся! Точнее, в начале я просто хотел снять хотя бы один фильм. А дальше уже смотреть по обстоятельствам. Конечно, я надеялся, что смогу снять и другие фильмы и у меня будет карьера, что со временем я аккумулирую в себе лучшие качества и смогу стать уважаемым режиссером, что мои фильмы будут знать не только в Америке, но и во всем мире. Но чего я точно не ожидал - так это того, что все это произойдет уже после моего второго фильма, «Криминальное чтиво»! Я думал, что у меня уйдет на это больше времени, что потребуется больше усилий. Но вдруг - бэнг! Это был некоторый сюрприз! Все это создало для меня удивительную ситуацию, я получил потрясающие возможности. Я стараюсь с уважением относиться к тому, что мне было дано. Я не считаю это чем-то само собой разумеющимся. Поэтому я не снимаю кино по каким-то, как я полагаю, неправильным причинам. Для меня это не просто «работа». Я не снимаю из-за денег. Я не снимаю для того, чтобы как-то изменить к лучшему свою карьеру. Я исхожу только из того, что у меня внутри. Так работает романист или живописец.

Квентин Тарантино стал живым классиком, когда ему было чуть за тридцатьФото: Михаил ФРОЛОВ

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Квентин Тарантино родился 27 марта 1963 года в Ноксвилле, штат Теннесси. Отец - актер и музыкант Тони Тарантино - по национальности итало-американец, мать, Конни МакХью - наполовину ирландка, наполовину индианка-чероки. Не закончив средней школы, Квентин устроился продавцом в видеомагазин, где и прошел свои университеты. Там же начал писать сценарии - "Настоящий роман" и "Прирожденные убийцы", которые были поставлены другими режиссерами после успеха его собственного дебюта, "Бешеные псы". В 1994 году его второй фильм, "Криминальное чтиво" был удостоен "Золотой пальмовой ветви" Каннского фестиваля и "Оскара" за лучший сценарий.

5 лучших фильмов Тарантино:

"Бешеные псы"

"Криминальное чтиво"

"Джеки Браун"

"Убить Билла 1-2"

«Бесславные ублюдки»

КСТАТИ

Квентин Тарантино: «Когда я был маленьким, мне очень нравился русский «Человек-амфибия»!

Действие этой картины разворачивается летом 1969-го. Звезда телевизионных вестернов Рик Далтон (Леонардо ДиКаприо), тщеславный и малоодаренный актер, стареет, чувствует, как ему наступает на пятки молодежь и переживает за свое будущее. Утешать его приходится Клиффу Буту (Брэд Питт) - ветерану войны, давно уже подрабатывающему в Голливуде. Для Рика Клифф - и лучший друг, и дублер, подменяющий его на трюковых сценах, и что-то вроде мажордома, который может и на встречу отвезти, и антенну на крыше починить. По соседству с домом Рика поселяется одна из самых модных богемных пар Голливуда - режиссер Роман Полански и его жена, актриса Шэрон Тейт. Рик млеет, потому что мечтает сняться у Полански (который его даже не замечает). Никто не подозревает, что через считанные недели на дом Полански и Тейт нападут члены банда Чарлза Мэнсона… (подробности)