Дискотека «Кому за 70» была сорвана пьяными 50-летними подростками

- Извините, я не специально.

- Так это больше всего бесит!

* * *

Есть догадка, что чем меньше девушка прочитала книг, тем сложнее дизайн ее маникюра.

* * *

- Что тебе надобно, старче? - спросила Золотая Рыбка.

- Хочу себе с пенсии купить «Мерседес», - сказал хитрый дед, чем обеспечил себе бессмертие.

* * *

- Ты почему мне долг не возвращаешь?

- Это экономически невыгодно.

* * *

В принципе, я нормально отношусь к поездкам на работу, но ждать 8 часов, чтобы поехать обратно, - реально утомляет.

* * *

- У меня книга есть. Давайте я вам погадаю.

- Страница 35, четвертый абзац.

- Статья 386, «грабеж».

* * *

Женщины хотят равноправия, но при этом еще три четверти одеяла.

* * *

- Здравствуйте, это клуб неуверенных людей?

- Вроде да.

* * *

Некоторые видео с рецептами должны начинаться с фразы: «Возьмите выходной и половину зарплаты».

* * *

Хозяин секонд-хенда Витя женился на бывшей жене своего друга.

* * *

- Алло, нам требуется пара грузчиков.

- Вас интересует погрузка-разгрузка?

- Да нет, соседа обматерить надо.

* * *

Как стало известно нашему корреспонденту, из сокровищницы Эрмитажа были похищены миниатюрные модели скипетра и державы работы Фаберже.

Ну скипетр еще ладно, а за державу обидно.