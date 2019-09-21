Дискотека «Кому за 70» была сорвана пьяными 50-летними подростками
- Извините, я не специально.
- Так это больше всего бесит!
* * *
Есть догадка, что чем меньше девушка прочитала книг, тем сложнее дизайн ее маникюра.
* * *
- Что тебе надобно, старче? - спросила Золотая Рыбка.
- Хочу себе с пенсии купить «Мерседес», - сказал хитрый дед, чем обеспечил себе бессмертие.
* * *
- Ты почему мне долг не возвращаешь?
- Это экономически невыгодно.
* * *
В принципе, я нормально отношусь к поездкам на работу, но ждать 8 часов, чтобы поехать обратно, - реально утомляет.
* * *
- У меня книга есть. Давайте я вам погадаю.
- Страница 35, четвертый абзац.
- Статья 386, «грабеж».
* * *
Женщины хотят равноправия, но при этом еще три четверти одеяла.
* * *
- Здравствуйте, это клуб неуверенных людей?
- Вроде да.
* * *
Некоторые видео с рецептами должны начинаться с фразы: «Возьмите выходной и половину зарплаты».
* * *
Хозяин секонд-хенда Витя женился на бывшей жене своего друга.
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- Алло, нам требуется пара грузчиков.
- Вас интересует погрузка-разгрузка?
- Да нет, соседа обматерить надо.
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Как стало известно нашему корреспонденту, из сокровищницы Эрмитажа были похищены миниатюрные модели скипетра и державы работы Фаберже.
Ну скипетр еще ладно, а за державу обидно.
ИСТОЧНИК KP.RU